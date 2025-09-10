Secciones
Independiente podrá volver a su casa: levantaron la clausura del estadio Libertadores de América

El juez José Luis Arabito dejó sin efecto la medida cautelar y el "Rojo" recibirá a Banfield este sábado con público en Avellaneda.

Hace 2 Hs

El Estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini vuelve a abrir sus puertas. A tres semanas de los incidentes ocurridos en el partido contra Universidad de Chile, que derivaron en la eliminación de Independiente de la Copa Sudamericana y en la clausura transitoria de su cancha, la Justicia confirmó el levantamiento de la medida.

La decisión llegó luego de que el fiscal Mariano Zitto, a cargo de la investigación, considerara cumplidas las exigencias de seguridad fijadas en la causa. El club, junto a la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide), la Policía bonaerense y la AFA, presentó un plan operativo que fue avalado por todas las partes y que detalla los procedimientos de control, cacheos y coordinación entre seguridad privada y fuerzas policiales.

El juez José Luis Arabito aceptó el pedido de la Fiscalía y habilitó nuevamente el estadio, lo que permitirá que Independiente reciba este sábado a Banfield, desde las 16.45, con su gente en las tribunas y con todos los sectores habilitados.

Protocolo para evitar nuevos episodios

El documento de seguridad, de 40 páginas, surgió tras la creación de una Comisión Técnica Evaluadora que revisó las fallas del operativo en el encuentro copero. Además, se dispuso el derecho de admisión para 41 barras que participaron de los disturbios. El objetivo, remarcaron desde la Fiscalía, es garantizar que asistir a la cancha vuelva a ser una experiencia segura y familiar.

Más allá de la reapertura del Libertadores de América, la sanción de Conmebol contra Independiente sigue firme. El organismo determinó la eliminación del equipo del torneo y aplicó la prohibición de jugar con público en sus próximos siete partidos internacionales.

Por eso, aunque el “Rojo” podrá reencontrarse este fin de semana con sus hinchas en Avellaneda, todavía carga con las consecuencias de aquella noche que cambió su temporada.

