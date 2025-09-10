Independiente podrá volver a su casa: levantaron la clausura del estadio Libertadores de América

La decisión llegó luego de que el fiscal Mariano Zitto, a cargo de la investigación, considerara cumplidas las exigencias de seguridad fijadas en la causa. El club, junto a la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide), la Policía bonaerense y la AFA, presentó un plan operativo que fue avalado por todas las partes y que detalla los procedimientos de control, cacheos y coordinación entre seguridad privada y fuerzas policiales.