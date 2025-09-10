El llamativo gesto del "Dibu" Martínez con los hinchas de Ecuador en la previa del partido

En la previa del choque entre la Selección Argentina y Ecuador, el arquero Emiliano Martínez recibió un reconocimiento especial de los hinchas en el estadio Monumental de Guayaquil. Mientras salía al campo para los movimientos precompetitivos, fue ovacionado desde una de las tribunas.
Los simpatizantes, en su mayoría niños, comenzaron a corear su nombre y pedirle una foto. La situación no pasó inadvertida y el marplatense decidió tener un gesto cercano con ellos.
El arquero cruzó una valla publicitaria para acortar la distancia y se acercó lo más posible a la tribuna. Allí compartió unos instantes con los hinchas, quienes aprovecharon para registrar el momento con sus teléfonos.
Tras unos segundos de interacción, Martínez se retiró bajo una lluvia de aplausos, reforzando el vínculo que viene construyendo con la hinchada albiceleste y también con los seguidores en el exterior.
Dibu MartÃnez sacÃ¡ndose fotos en Ecuador. ð«¶pic.twitter.com/NyzuPcAYhM— Sudanalytics (@sudanalytics_) September 9, 2025
Una escena viral
La imagen del arquero saludando y posando para las fotos se viralizó rápidamente en redes sociales y volvió a mostrar el magnetismo que genera cada vez que juega con la Selección.