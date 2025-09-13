¿Cómo mejorar las preguntas y ser un experto en ChatGPT?

La irrupción de ChatGPT en la vida diaria marcó un antes y un después en la forma en que las personas trabajan, estudian y hasta resuelven dudas cotidianas. Esta herramienta de Inteligencia Artificial, desarrollada por OpenAI, es parte de la rutina de millones de usuarios en todo el mundo, quienes recurren a ella para redactar textos, programar o incluso crear proyectos completos. Pero el verdadero desafío no está solo en usarla, sino en aprender a sacarle el máximo provecho.