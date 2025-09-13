Secciones
¿Cómo mejorar las preguntas y ser un experto en ChatGPT?

Saber interactuar con la Inteligencia Artificial le dará más precisión a tus búsquedas de información.

EL ÉXITO. Mejorar y perfecccionar las peticiones te acercará a los contenidos que seas de la Inteligencia Artificial.
Hace 1 Hs

La irrupción de ChatGPT en la vida diaria marcó un antes y un después en la forma en que las personas trabajan, estudian y hasta resuelven dudas cotidianas. Esta herramienta de Inteligencia Artificial, desarrollada por OpenAI, es parte de la rutina de millones de usuarios en todo el mundo, quienes recurren a ella para redactar textos, programar o incluso crear proyectos completos. Pero el verdadero desafío no está solo en usarla, sino en aprender a sacarle el máximo provecho.

La clave para lograrlo reside en los llamados “prompts”, es decir, las instrucciones o preguntas que los usuarios formulan al sistema para obtener respuestas. Cuanto más claras, específicas y bien redactadas sean esas órdenes, mejores serán los resultados que entregue el chatbot, explican los especialistas. Por eso, mejorar la manera en que se interactúa con la IA es el primer paso para utilizarla como un verdadero experto.

¿Cómo preguntar y sacarle provecho al ChatGPT?

Lo interesante es que este conocimiento no está reservado a programadores ni a profesionales de la tecnología. Con práctica, atención al detalle y algunos consejos básicos, cualquier persona puede perfeccionar sus consultas y optimizar los resultados que recibe de ChatGPT.

1-Preguntar con precisión

Uno de los aspectos más importantes es la precisión. Pedirle al modelo algo demasiado general puede generar respuestas vagas. En cambio, una instrucción detallada como “escribe un resumen en 200 palabras sobre el impacto del 5G en América Latina” es mucho más efectiva que simplemente decir “háblame del 5G”.

2-Darle un contexto al pedido

Otro punto fundamental es dar contexto. La Inteligencia Artificial responde mejor cuando sabe qué se espera de ella. Indicar si un texto será académico, periodístico o informal ayuda a orientar el tono y la estructura. Del mismo modo, si la necesidad es un correo formal, un guión o un informe técnico, es conveniente aclararlo desde el inicio.

3-Pedidos específicos

También se recomienda solicitar formatos específicos. Si lo que se busca es un listado, pasos numerados, un esquema o incluso una tabla comparativa, conviene expresarlo de manera directa. Esto permite que la respuesta llegue en la forma más útil para el usuario.

4-Ofrece información adicional

Un recurso adicional es mostrar ejemplos. “Si quieres un titular periodístico, escribe antes uno de referencia para que ChatGPT lo tome como guía”, sugieren los expertos. Este tipo de orientación permite que el sistema replique con mayor fidelidad lo que se espera.

5-Dale un rol a la IA

Por último, resulta muy eficaz asignar un rol a la IA. Frases como “actúa como periodista”, “como programador” o “como profesor de matemáticas” le dan al modelo un marco de referencia que mejora la pertinencia de sus respuestas.

