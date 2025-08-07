OpenAI presenta GPT-5, su modelo de inteligencia artificial más avanzado y ahora gratuito para todos lo usuarios

Las nuevas características de GPT-5

El nuevo modelo de OpenAI puede responder a la mayoría de las preguntas al instante. Sin embargo, cuando se enfrenta a problemas más difíciles, recurre a un "modelo de razonamiento profundo" que le permite pensar con más detenimiento. Así lo confirmaron los ingenieros de OpenAI quienes destacaron además que el sistema cuenta con un "enrutador en tiempo real" que es el encargado de decidir cuál de estas opciones usar, basándose en la complejidad de la consulta y la intención del usuario. Este sistema se entrena continuamente y mejora con el tiempo, por lo que cada interacción lo hace más preciso.