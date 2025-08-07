OpenAI presenta GPT-5, su modelo de inteligencia artificial más avanzado y ahora gratuito para todos lo usuarios

Sam Altman y los principales directivos de OpenAI presentaron hoy su nuevo modelo de inteligencia artificial "GTP-5". Se trata de uno de los lanzamientos más esperados por la comunidad por la enorme expectativa que despertó esta nueva actualización que desde hoy estará disponible para los millones de usuarios de productos como ChatGPT.
Los ejecutivos de uno de los buques insignia de IA aseguraron que se trata de una "mejora importante" con respecto a los sistemas que anteriormente impulsaban a ChatGPT y señalaron que están desplegando una tecnología más rápida, más precisa y menos propensa a "alucinar" o inventar cosas.
A través de una presentación en vivo, la empresa dio detalles de los puntos de mejora de este nuevo modelo y destacaron que las versiones más avanzadas ya estarán disponibles para todos los usuarios de sus productos. Sin embargo, hicimos pruebas para saber si ChatGPT ya había actualizado su “cerebro” pero el asistente señaló lo siguiente: “No existe un modelo llamado oficialmente GPT-5. El modelo más reciente y avanzado que OpenAI ha lanzado al público (hasta agosto de 2025) se llama GPT-4o (“o” de omni), que es parte de la familia GPT-4.”
De todos modos, en cuestión de horas ya se podrá usar GPT-5 en el entorno del chat aunque esta vez el usuario no podrá elegir con qué tipo de modelo trabajar. La plataforma analizará la complejidad de la tarea solicitada y activará el modelo más preciso para dicha consulta.
Según consignaron también en su sitio web, el sucesor de GPT-4o no es una simple mejora, sino que representa un sistema de IA unificado que combina respuestas rápidas con una capacidad de razonamiento profunda para resolver consultas complejas. Esta evolución marcará una nueva era en el desarrollo de la IA, prometiendo un rendimiento sin precedentes en múltiples áreas que van desde la programación hasta la creación de textos con un estilo literario.
Las nuevas características de GPT-5
El nuevo modelo de OpenAI puede responder a la mayoría de las preguntas al instante. Sin embargo, cuando se enfrenta a problemas más difíciles, recurre a un "modelo de razonamiento profundo" que le permite pensar con más detenimiento. Así lo confirmaron los ingenieros de OpenAI quienes destacaron además que el sistema cuenta con un "enrutador en tiempo real" que es el encargado de decidir cuál de estas opciones usar, basándose en la complejidad de la consulta y la intención del usuario. Este sistema se entrena continuamente y mejora con el tiempo, por lo que cada interacción lo hace más preciso.
A diferencia de los modelos anteriores, GPT-5 presenta un nuevo método de entrenamiento de seguridad, llamado "completados seguros", que le permite dar respuestas más útiles sin comprometer la seguridad. Esto significa que, en lugar de negarse por completo a responder una pregunta potencialmente sensible, el modelo de OpenAI puede proporcionar una respuesta parcial o de alto nivel, lo que resulta más útil para el usuario. Si el modelo necesita rechazar una solicitud, ahora está programado para explicar de manera transparente por qué lo hace y ofrecer alternativas seguras.
Los resultados de este nuevo enfoque son prometedores, según precisaron los directivos. En experimentos controlados y en los modelos de producción, OpenAI encontró que esta metodología es mucho más matizada, lo que permite una mejor navegación en preguntas de doble uso y una mayor solidez ante intenciones ambiguas. También se redujo la cantidad de rechazos innecesarios.
Otra mejora de este nuevo modelo está aplicada en el rendimiento multimodal de su nueva inteligencia artificial, es decir, en las capacidades de trabajar con distintos formatos como el texto, el audio, la imagen o el video. ChatGPT ya no se limita al texto, sino que se transforma en un verdadero asistente visual que puede interpretar un gráfico, resumir una presentación en una foto o responder preguntas sobre un diagrama. Esta mejora notoria eleva la experiencia del usuario a un nivel completamente nuevo.
Mejoras significativas en la escritura y la programación
GPT-5 promete ser la herramienta de codificación más poderosa de OpenAI hasta la fecha. Las mejoras se aplicaron especialmente en la creación de interfaces de usuario complejas y en la depuración de repositorios grandes. Este modelo podrá crear sitios web, aplicaciones y juegos atractivos con un simple prompt (instrucción), entendiendo la estética y la coherencia del diseño.
En cuanto a la escritura, promete ser el colaborador más competente hasta el momento. La nueva herramienta puede ayudar a convertir ideas en textos convincentes y resonantes, con una profundidad y un ritmo literario notables. Según la documentación, GPT-5 maneja de manera más confiable la escritura que involucra ambigüedad estructural, como sostener un verso libre que fluya de manera natural.
La disponibilidad y las condiciones de GPT-5 para todos los usuarios
OpenAI asegura que a partir de ahora, GPT-5 es el nuevo modelo predeterminado en ChatGPT, reemplazando a versiones anteriores como GPT-4o, OpenAI o3, y otras. Para usarlo, solo hay que abrir ChatGPT y escribir una pregunta; GPT-5 se encarga del resto, aplicando el razonamiento de forma automática cuando considera que la respuesta lo requiere. Aunque por ahora, el propio sistema asegura (al menos en Argentina) que aún no está funcionando con el nuevo modelo.
Los usuarios pagos tienen la opción de seleccionar "GPT-5 Thinking" o escribir algo como "pensá mucho sobre esto" en el mensaje para asegurarse de que el modelo use el razonamiento profundo, una funcionalidad avanzada capaz de hacer investigaciones y evaluar de manera crítica distintas fuentes de información.