OpenAI y GPT en el banquillo: la orden que pone límites a la apropiación y tráfico de datos

Tensiones y contradicciones

El problema aquí trasciende el litigio entre el períodico y la tecnológica porque compromete la privacidad de quienes usan los chatbots creyendo que sus conversaciones están protegidas o limitadas a la esfera de su interacción personal. Y sólo exime de la preservación a determinadas versiones, por lo que los usuarios de la versión gratuita quedan en una situación de inequidad y de desprotección respecto de la exposición de sus datos. No se trata de defender la invasión ilimitada de territorios de datos que realizan las tecnológicas. Por el contrario, es ese abuso el origen de todo el problema, del que empresas como el New York Times tienen todo el derecho a defenderse y el poder para ejercerlo. Pero, ¿qué pasa con los derechos de miles de usuarios que emplean el ChatGPT con total desconocimiento de esta resolución? En la guerra por el mercado de datos, las personas que apelan a la IA en su cotidianeidad como una herramienta de apoyo siguen siendo las verdaderas víctimas y deben conocer esta información, al menos para tener la garantía de libertad de decisión. De lo contrario su autodeterminación, su privacidad, su autoridad y los derechos humanos relativos a estas garantías quedan suspendidos. Y, lo que es peor, sin derecho a la información transparente sobre los riesgos ocultos a los que pueden estar expuestos cada vez que abren el chat.