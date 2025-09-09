Secciones
Mastantuono y un guiño inesperado de Scaloni: llevará la 10 de la Selección Argentina en Guayaquil

Con apenas 18 años, el juvenil de Real Madrid llevará el dorsal más pesado contra Ecuador en el cierre de las Eliminatorias.

Hace 1 Hs

A sus 18 años, Franco Mastantuono sigue dando pasos gigantes con la Selección Argentina. Tras debutar como titular frente a Venezuela, ahora recibió un voto de confianza inesperado: será el encargado de vestir la camiseta número 10 en el duelo ante Ecuador, nada menos que la que suele lucir Lionel Messi. Aunque no arranque desde el inicio, ese gesto tiene un valor simbólico enorme para su carrera.

En su estreno contra Venezuela demostró personalidad. Jugó un gran partido, se mostró firme y no se dejó intimidar en su primera titularidad con la Mayor y en el Monumental. Su debut había sido en junio, en la victoria 1-0 ante Chile, cuando ingresó unos minutos. La oportunidad frente a la Vinotinto llegó por el retraso de Alexis Mac Allister, que lo marginó del once inicial, y Mastantuono no la desaprovechó: estuvo 63 minutos en cancha y dejó buenas sensaciones antes de ser reemplazado por Nico González.

Más allá de su rendimiento, Lionel Scaloni decidió preservarlo contra Ecuador. El DT apostó por variantes como Giuliano Simeone en lugar de Thiago Almada y el propio González en su puesto, pensando en dar descanso a los más jóvenes y al mismo tiempo fortalecer las bandas. Aun así, para el juvenil tener en la espalda el número de su ídolo ya significó una victoria.

Ese detalle lo coloca en un lugar especial dentro del plantel. No solo porque lleva el dorsal más emblemático, sino porque confirma que está en la consideración del cuerpo técnico y que su proyección ya es una realidad. Mastantuono empieza a convivir con un escenario que antes parecía reservado a otros consagrados.

El equipo para enfrentar a Ecuador

El once confirmado será con "Dibu" Martínez; Montiel, Balerdi, Otamendi, Tagliafico; Paredes, De Paul; Simeone, Mac Allister, González; y Lautaro.

