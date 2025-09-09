Mastantuono y un guiño inesperado de Scaloni: llevará la 10 de la Selección Argentina en Guayaquil

En su estreno contra Venezuela demostró personalidad. Jugó un gran partido, se mostró firme y no se dejó intimidar en su primera titularidad con la Mayor y en el Monumental. Su debut había sido en junio, en la victoria 1-0 ante Chile, cuando ingresó unos minutos. La oportunidad frente a la Vinotinto llegó por el retraso de Alexis Mac Allister, que lo marginó del once inicial, y Mastantuono no la desaprovechó: estuvo 63 minutos en cancha y dejó buenas sensaciones antes de ser reemplazado por Nico González.