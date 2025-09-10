Conocé la lujosa mansión de Lionel Messi en Miami y sus increíbles comodidades

Una mansión de lujo frente al mar

La residencia de Messi está valuada en casi 11 millones de dólares y se encuentra sobre un terreno de 1.765 m², con 974 m² cubiertos que combinan un diseño clásico con detalles modernos. La casa, construida en 1988 y remodelada en 2000, cuenta con nueve habitaciones y la misma cantidad de baños, además de un amplio garaje y una máster suite de grandes dimensiones.