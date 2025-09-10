Conocé la lujosa mansión de Lionel Messi en Miami y sus increíbles comodidades

Desde que decidió dejar atrás Europa para sumarse a Inter Miami y destacar en la MLS, Lionel Messi y su familia encontraron un nuevo hogar en Estados Unidos. La estrella argentina se instaló en Bay Colony, un exclusivo barrio frente al mar en Fort Lauderdale, conocido por sus canales navegables, privacidad y vecinos de alto perfil.
Una mansión de lujo frente al mar
La residencia de Messi está valuada en casi 11 millones de dólares y se encuentra sobre un terreno de 1.765 m², con 974 m² cubiertos que combinan un diseño clásico con detalles modernos. La casa, construida en 1988 y remodelada en 2000, cuenta con nueve habitaciones y la misma cantidad de baños, además de un amplio garaje y una máster suite de grandes dimensiones.
Entre sus comodidades más destacadas, la mansión posee dos muelles privados, una pileta con vista al mar, gimnasio, spa, salón de entretenimiento, oficina ejecutiva y un vestíbulo abovedado de 8 metros de altura, ideal para recibir invitados y disfrutar de la vida familiar. La casa está ubicada apenas a 8 km de las sedes de Inter Miami, lo que facilita su traslado diario a entrenamientos y partidos.
Vecinos famosos y ambiente de élite
La llegada de Messi a la MLS no solo revolucionó el fútbol estadounidense, sino también la vida social de Bay Colony. El barrio se convirtió en hogar de otros grandes amigos y excompañeros de Barcelona, como Jordi Alba, Sergio Busquets y Luis Suárez, quienes también eligieron residir allí junto a sus familias.
Su amistad con Luis Suárez trascendió el campo de juego: ambos delanteros mantienen lazos sólidos, y sus familias conviven en la cercanía de Bay Colony. Según el medio estadounidense The Real Deal, Suárez adquirió su mansión frente al mar por 11,5 millones de dólares, haciendo de la zona un enclave de lujo para futbolistas y celebridades.