Lionel Messi en lo más alto: así quedó el ranking de goleadores en el cierre de las Eliminatorias 2026

Las Eliminatorias Sudamericanas concluyeron con un panorama claro: seis selecciones ya tienen su boleto asegurado al Mundial 2026 (Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay y Colombia) y Bolivia se quedó con la chance de disputar el Repechaje. En medio de las definiciones deportivas, una estadística que siempre genera atracción volvió a colocar a Lionel Messi en la cima: el capitán argentino terminó como máximo artillero del certamen.
El rosarino firmó ocho conquistas en el camino rumbo a la Copa del Mundo. Su primer grito llegó ante Ecuador en el debut, con un gol que significó un triunfo por la mínima para la Selección Argentina. Más tarde, se despachó con un doblete frente a Perú en Lima, sumó un triplete memorable contra Bolivia en el Monumental y cerró su cosecha con dos tantos frente a Venezuela, en un duelo cargado de emoción porque marcó su última función eliminatoria en casa.
La tabla de goleadores mostró una lucha cerrada. El segundo escalón quedó compartido por Luis Díaz y Miguel Terceros, ambos con siete tantos. El colombiano, figura del Bayern Múnich, se dio el lujo de anotarle tres veces a Brasil y de sumar frente a Perú, Chile, Paraguay y Argentina. Por su parte, el joven mediocampista boliviano de apenas 21 años convirtió en 12 encuentros y celebró frente a Chile, Venezuela, Colombia, Paraguay, Perú y Brasil.
Más atrás aparecieron otros nombres importantes. Darwin Núñez, Enner Valencia, Salomón Rondón y Raphinha firmaron cinco tantos cada uno. Entre delanteros consagrados y promesas que irrumpen, el listado dejó en claro que el camino al Mundial siempre entrega protagonistas inesperados.
Un récord más para Messi
El cierre de las Eliminatorias volvió a subrayar la vigencia de Messi, quien no solo guió a Argentina a la clasificación sino que además se quedó con la distinción de goleador absoluto. En un torneo que exigió constancia y precisión, su jerarquía volvió a marcar la diferencia, ratificando que incluso en el tramo final de su carrera sigue escribiendo capítulos dorados en la historia del fútbol sudamericano.