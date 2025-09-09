Secciones
DeportesFútbol

Lionel Messi en lo más alto: así quedó el ranking de goleadores en el cierre de las Eliminatorias 2026

El capitán argentino terminó en la cima de la tabla con ocho tantos. Detrás suyo quedaron Luis Díaz y un boliviano de apenas 21 años.

Lionel Messi en lo más alto: así quedó el ranking de goleadores en el cierre de las Eliminatorias 2026
09 Septiembre 2025

Las Eliminatorias Sudamericanas concluyeron con un panorama claro: seis selecciones ya tienen su boleto asegurado al Mundial 2026 (Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay y Colombia) y Bolivia se quedó con la chance de disputar el Repechaje. En medio de las definiciones deportivas, una estadística que siempre genera atracción volvió a colocar a Lionel Messi en la cima: el capitán argentino terminó como máximo artillero del certamen.

El rosarino firmó ocho conquistas en el camino rumbo a la Copa del Mundo. Su primer grito llegó ante Ecuador en el debut, con un gol que significó un triunfo por la mínima para la Selección Argentina. Más tarde, se despachó con un doblete frente a Perú en Lima, sumó un triplete memorable contra Bolivia en el Monumental y cerró su cosecha con dos tantos frente a Venezuela, en un duelo cargado de emoción porque marcó su última función eliminatoria en casa.

La tabla de goleadores mostró una lucha cerrada. El segundo escalón quedó compartido por Luis Díaz y Miguel Terceros, ambos con siete tantos. El colombiano, figura del Bayern Múnich, se dio el lujo de anotarle tres veces a Brasil y de sumar frente a Perú, Chile, Paraguay y Argentina. Por su parte, el joven mediocampista boliviano de apenas 21 años convirtió en 12 encuentros y celebró frente a Chile, Venezuela, Colombia, Paraguay, Perú y Brasil.

Más atrás aparecieron otros nombres importantes. Darwin Núñez, Enner Valencia, Salomón Rondón y Raphinha firmaron cinco tantos cada uno. Entre delanteros consagrados y promesas que irrumpen, el listado dejó en claro que el camino al Mundial siempre entrega protagonistas inesperados.

Un récord más para Messi

El cierre de las Eliminatorias volvió a subrayar la vigencia de Messi, quien no solo guió a Argentina a la clasificación sino que además se quedó con la distinción de goleador absoluto. En un torneo que exigió constancia y precisión, su jerarquía volvió a marcar la diferencia, ratificando que incluso en el tramo final de su carrera sigue escribiendo capítulos dorados en la historia del fútbol sudamericano.

Temas Lionel MessiSelección Argentina de fútbolSelección ecuatoriana de fútbolLionel ScaloniEliminatorias 2026
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Llegó el día: Apple presenta el IPhone 17 y estas son sus principales novedades
1

Llegó el día: Apple presenta el IPhone 17 y estas son sus principales novedades

Efemérides del martes 9 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?
2

Efemérides del martes 9 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir
3

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

4

En busca de ideas frente al problema de la basura

5

Cartas de lectores: Ausencia de Alberdi

6

Cartas de lectores: ¡Tucumanazo!

Más Noticias
Javier Milei reunió a su mesa política nacional: ratificaron el rumbo del Gobierno y criticaron a opositores, medios y empresarios

Javier Milei reunió a su mesa política nacional: ratificaron el rumbo del Gobierno y criticaron a opositores, medios y empresarios

Javier Milei encabezó la primera reunión de la mesa política y respaldó a Martín Menem

Javier Milei encabezó la primera reunión de la mesa política y respaldó a Martín Menem

Confirmado: Atlético Tucumán vs River se jugará con público visitante en Tucumán

Confirmado: Atlético Tucumán vs River se jugará con público visitante en Tucumán

Aseguraron que Zaira Nara se encerró en un baño con un actor y esta fue su reacción

Aseguraron que Zaira Nara se encerró en un baño con un actor y esta fue su reacción

Rutas peligrosas: cinco muertos en 72 horas por accidentes de tránsito en Tucumán

Rutas peligrosas: cinco muertos en 72 horas por accidentes de tránsito en Tucumán

El tiempo en Tucumán: preparate para volver a casa con el abrigo en la mano

El tiempo en Tucumán: preparate para volver a casa con el abrigo en la mano

Milei sintió el impacto de las urnas y reperfila el rumbo político

Milei sintió el impacto de las urnas y reperfila el rumbo político

Gobernadores, en pie de lucha: Provincias Unidas busca llevar un mensaje conjunto frente a Milei

Gobernadores, en pie de lucha: Provincias Unidas busca llevar un mensaje conjunto frente a Milei

Comentarios