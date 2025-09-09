Lionel Messi en lo más alto: así quedó el ranking de goleadores en el cierre de las Eliminatorias 2026

El rosarino firmó ocho conquistas en el camino rumbo a la Copa del Mundo. Su primer grito llegó ante Ecuador en el debut, con un gol que significó un triunfo por la mínima para la Selección Argentina. Más tarde, se despachó con un doblete frente a Perú en Lima, sumó un triplete memorable contra Bolivia en el Monumental y cerró su cosecha con dos tantos frente a Venezuela, en un duelo cargado de emoción porque marcó su última función eliminatoria en casa.