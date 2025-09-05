Antonela Roccuzzo dijo lo que todos pensamos: la tierna dedicatoria por la despedida de Messi

Desde el primer minuto en la cancha, los argentinos lo supieron. El de Argentina contra Venezuela sería uno de los partidos más emocionantes de los últimos meses. En el que probablemente haya sido el último partido de Lionel Messi en su país, las lágrimas no faltaron y la familia tampoco. Por eso Antonela Roccuzzo hizo un tierno posteo de los hombres que ama, con una sentida dedicatoria para su esposo.