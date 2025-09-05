Antonela Roccuzzo dijo lo que todos pensamos: la tierna dedicatoria por la despedida de Messi

Desde el primer minuto en la cancha, los argentinos lo supieron. El de Argentina contra Venezuela sería uno de los partidos más emocionantes de los últimos meses. En el que probablemente haya sido el último partido de Lionel Messi en su país, las lágrimas no faltaron y la familia tampoco. Por eso Antonela Roccuzzo hizo un tierno posteo de los hombres que ama, con una sentida dedicatoria para su esposo.
Antes de iniciar el partido, la imagen que los argentinos pudieron ver en el campo de juego enterneció a miles de personas. Messi parado sobre el manto verde, vistiendo los colores patrios, con las personas más importantes de sus hijos: Thiago, Mateo y Ciro, sus hijos. Desde el centro de la cancha, los cuatro buscaron con esmero a Roccuzzo entre el público para, desde allí, saludarla.
La amorosa dedicatoria de Antonela Roccuzzo a Messi
Después del partido, Antonela no dudó en hacer un posteo dedicado exclusivamente a su esposo. En su escrito, manifestó lo que los argentinos piensan y sienten: la fortuna de tener a Messi en el equipo de la Selección. La publicación tan esperada no demoró en viralizarse y algunas figuras destacadas aparecieron entre los comentarios.
La ternura se apoderó del Monumental cuando, apenas los hombres Messi se posicionaron sobre el campo de juego, buscaron a Antonela. Desde el palco, cual primera dama del fútbol argentino, Roccuzzo los filmaba junto a otros familiares, entre los que estaba Celia, la madre del rosarino.
Con cuatro fotos, Roccuzzo mostró a su familia en su cuenta de Instagram. En la segunda imagen, de hecho, se ve el momento en que sus hijos la reconocen a la distancia e incluso la saludan. “Orgullosos de vos, de cada paso que das y de todo lo que construiste con amor y esfuerzo. Qué suerte la nuestra de acompañarte en este camino! Te amamos”, escribió la esposa del futbolista.
Todo el amor para Messi
Además de su familia, los jugadores de la Selección eligieron manifestar una vez más el cariño por su capitán. De hecho las cámaras de la transmisión lograron capturar el momento en que Lio se sinceró. Rodeado por el “Cuti” Romero y Rodrigo de Paul, soltó: “Me van a hacer llorar, hijos de p***”.
Más tarde, frente a los micrófonos, contó cómo vivió el partido. “Son muchas emociones, sabía que era el último partido acá por los puntos, viví muchas cosas en esta cancha, buenas y no tan buenas, pero siempre es una alegría jugar con nuestra gente, más después de ganar. Hace varios años que disfrutamos partido tras partido. Feliz”.