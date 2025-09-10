Protestas, 19 muertos y renuncia del primer ministro: ¿qué hay detrás de la jornada más mortífera de Nepal?

Katmandú, la capital de Nepal, se convirtió en el escenario de la indignación de los jóvenes, luego de que el gobierno, el cual acusaron de corrupto, prohibiera el uso de las redes sociales en el país. La "Generación Z" reaccionó contra esa medida, incendiando edificios gubernamentales, viviendas de políticos y culminó en un Parlamento prendido fuego, lo que llevó a la renuncia del primer ministro.