Protestas, 19 muertos y renuncia del primer ministro: ¿qué hay detrás de la jornada más mortífera de Nepal?

Katmandú, la capital de Nepal, se convirtió en el escenario de la indignación de los jóvenes, luego de que el gobierno, el cual acusaron de corrupto, prohibiera el uso de las redes sociales en el país. La "Generación Z" reaccionó contra esa medida, incendiando edificios gubernamentales, viviendas de políticos y culminó en un Parlamento prendido fuego, lo que llevó a la renuncia del primer ministro.
Nepal vive una grave crisis política y social. Este martes, el primer ministro, K.P Sharma Oli presentó su renuncia inmediata tras las crecientes críticas a la élite política al país, así como el anuncio de la prohibición de redes sociales, que generó el malestar en la juventud que inició una calurosa protesta.
La dimisión con efecto inmediato del primer ministro ocurrió un día después de que los efectivos policiales abrieron fuego contra la multitud de manifestantes de la Generación Z que movilizaron la ciudad. La represión dejó un saldo inicial de 19 personas muertas, a las que se suman otras tres fallecidas, según informó el Hospital de Servicio Civil de Nepal.
La prohibición que inició la crisis
La semana pasada, el gobierno de Sharma Oli bloqueó el acceso a 26 plataformas de redes sociales, que no cumplieron con el plazo de registro ante las autoridades. Entre los servicios prohibidos se encuentran WhatsApp, Facebook, Instagram y YouTube. Otras plataformas, como TikTok y Viber, seguían operativas el lunes de esta semana.
A su vez, el primer ministro afirmó que estaba tomando medidas enérgicas contra el uso indebido de las plataformas, en las que algunos usuarios con identificaciones falsas difundían odio y rumores, cometían delitos cibernéticos y perturbaban la armonía social.
Los organizadores de las movilizaciones las llamaron "manifestaciones de la Generación Z", ya que son miles de jóvenes que se pronuncian contra el gobierno. Estos salieron a las calles y marcharon por la capital con pancartas y carteles en las que se identificaban con esta franja etaria.
Manifestaciones y violentas represiones
A pesar de que el primer ministro revocó aquella breve proscripción, las protestas se intensificaron, avivadas por la indignación causada por las muertes y las acusaciones de corrupción política en la nación, que se encuentra entre China e India. y llevaron a este martes a una de las jornadas más mortíferas del país himalayo.
Grandes multitudes de manifestantes se congregaron en las inmediaciones del Parlamento, en Katmadú este martes. Las fuerzas de seguridad dispararon gases lacrimógenos y cañones de agua mientras los manifestantes escalaban las paredes del edificio del Parlamento y otros complejos oficiales que pronto prendieron fuego.
Entre las casas incendiadas se encontraban las de Sher Bahadur Deuba, líder del mayor partido, el Congreso Nepalí, el presidente Ram Chandra Poudel, el ministro del Interior, Ramesh Lekhak, y el líder del Partido Comunista de Nepal Maoísta, Pushpa Kamal Dahal. También se incendió una escuela privada propiedad de la esposa de Deuba, Arzu Deuba Rana, actual ministra de Relaciones Exteriores. Los incendios llevaron a la renuncia del primer ministro.
El malestar que hace tiempo crece
En los últimos años, el descontento no dejó de crecer en este país de 30 millones de habitantes. La franja de edad de entre 15 y 40 años representa el 43% de la población, según estadísticas oficiales, y el desempleo ronda el 10%, indicó la BBC.