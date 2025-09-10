Violencia y humillación en la caída del gobierno de Nepal

La furia de las calles también golpeó al ministro de Finanzas y viceprimer ministro, Bishnu Prasad Paudel, quien se convirtió en blanco de una persecución en pleno centro de Katmandú. Imágenes difundidas por “Times of India” y NDTV lo muestran corriendo, perseguido por decenas de personas que le lanzan piedra. En el video se ve que, cuando finalmente lo alcanzan, Paudel es derribado y recibe patadas en el suelo. Luego lo desnudan y lo obligan a huir en ropa interior hasta un río cercano.