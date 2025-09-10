La miniserie española subida de tono que todos están viendo en Netflix: “Intimidad”

Netflix sigue sorprendiendo con su variado catálogo de series y películas para todos los gustos. Entre las producciones que más han dado que hablar en los últimos meses, una serie española se ha convertido en furor. Con solo ocho capítulos, una trama intensa y escenas subidas de tono, “Intimidad” es hoy uno de los títulos más comentados de la plataforma.
Una serie que rompe tabúes
Las producciones españolas suelen arrasar cada vez que llegan a Netflix, y Intimidad no fue la excepción. Desde su estreno en 2022, la serie escaló rápidamente en el ranking de lo más visto, especialmente por su audaz propuesta y su manera directa de retratar temas delicados.
Los espectadores han dejado atrás el tabú sobre las historias con alto contenido erótico. En esta producción, las escenas prohibidas y el drama personal se combinan en un relato que mantiene la tensión de principio a fin, logrando que muchos espectadores devoren los ocho capítulos en una sola noche.
Inspirada en hechos reales
Aunque no está basada en un caso específico, la serie toma inspiración en historias reales para construir su relato. Intimidad pone sobre la mesa temas actuales como la filtración de contenido íntimo, el impacto de la exposición pública no consentida y la devastadora manera en que un escándalo puede arruinar una vida entera.
De qué trata Intimidad
La sinopsis oficial de Netflix resume la historia de esta serie española así: “Para que su carrera política siga en ascenso, una mujer debe enfrentar las repercusiones de la filtración de un escandaloso video sexual filmado sin su consentimiento”.
Con esta premisa, la serie logra un equilibrio entre el drama político, el suspenso y el erotismo, convirtiéndose en una de las propuestas más intensas y provocadoras del catálogo de Netflix.