Secciones
DeportesFútbol

La inesperada reacción de Fernando Batista tras la eliminación de Venezuela en Eliminatorias

El técnico argentino habló durante menos de dos minutos, pidió disculpas y evitó las preguntas de la prensa tras la dura caída ante Colombia.

MOMENTO TENSO. El técnico argentino se despidió con un breve mensaje en Maturín y dejó un clima de incomodidad en la sala. MOMENTO TENSO. El técnico argentino se despidió con un breve mensaje en Maturín y dejó un clima de incomodidad en la sala.
Hace 1 Hs

La “Vinotinto” se quedó sin el sueño mundialista en una noche dolorosa. La derrota 6 a 3 frente a Colombia en Maturín, sumada al triunfo de Bolivia sobre Brasil en La Paz, dejó a Venezuela fuera del repechaje rumbo al Mundial 2026. La ilusión histórica de clasificar por primera vez a una Copa del Mundo se desmoronó y, con ella, el ciclo de Fernando Batista entró en crisis.

“Bocha” apareció en la sala de conferencias con el semblante golpeado. Habló durante un minuto y cuarenta segundos, pidió disculpas y aclaró que no aceptaría preguntas. “Es un momento muy duro, muy difícil. Lo intentamos, estábamos detrás de un sueño y no pudo ser. Quiero pedirle disculpas al pueblo venezolano. Hoy no estoy para hacer un intercambio de preguntas”, expresó el técnico argentino antes de abandonar el lugar.

Su decisión de no responder a la prensa generó una reacción inmediata. Los periodistas presentes lo cuestionaron en vivo y en directo, reclamando explicaciones en un momento que consideraron histórico para el fútbol venezolano. “Usted debería dar la cara y responder a los medios que lo acompañaron en todo el ciclo”, señaló una comentarista de la transmisión oficial.

Las críticas también se multiplicaron en redes sociales y en los medios locales, que reprocharon la goleada sufrida y la actitud de Batista. Distintos portales dan por hecho que el DT no continuará en el cargo, algo que la Federación deberá resolver con rapidez porque el próximo 10 de octubre, Venezuela tiene programado un amistoso frente a la Selección Argentina en Miami.

La magnitud de la caída potenció la bronca. La “Vinotinto” llegaba a la última fecha con ventaja sobre Bolivia y la chance real de quedarse con el repechaje, pero se desmoronó en el segundo tiempo y recibió una de las goleadas más duras de su historia. Desde el año 2000, ante Brasil, no le convertían seis tantos en un mismo partido.

El balance deportivo dejó heridas abiertas, pero el discurso de Batista terminó por encender el debate sobre su continuidad. En menos de dos minutos y sin aceptar preguntas, el técnico cerró una etapa marcada por la ilusión y el desencanto de un país entero.

Temas VenezuelaSelección colombiana de fútbolSelección Venezolana de FútbolFernando BatistaEliminatorias 2026
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Bolivia hizo historia: venció a Brasil y jugará el Repechaje rumbo al Mundial 2026

Bolivia hizo historia: venció a Brasil y jugará el Repechaje rumbo al Mundial 2026

El récord que a Lionel Messi siempre se le escapó y puede conseguir esta noche desde su casa

El récord que a Lionel Messi siempre se le escapó y puede conseguir esta noche desde su casa

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina tras cerrar las Eliminatorias?

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina tras cerrar las Eliminatorias?

Las lágrimas de un ex Atlético Tucumán tras la histórica clasificación de Bolivia al repechaje del Mundial 2026

Las lágrimas de un ex Atlético Tucumán tras la histórica clasificación de Bolivia al repechaje del Mundial 2026

La Selección Argentina se despidió de las Eliminatorias con un golpe inesperado en Ecuador

La Selección Argentina se despidió de las Eliminatorias con un golpe inesperado en Ecuador

Lo más popular
Rossana Chahla: “Estoy enamorada de la intendencia”
1

Rossana Chahla: “Estoy enamorada de la intendencia”

Indignación de vecinos por el adolescente que chocó una camioneta en Barrio Sur
2

Indignación de vecinos por el adolescente que chocó una camioneta en Barrio Sur

Investigan vínculos en el caso de presunto tráfico de influencias
3

Investigan vínculos en el caso de presunto tráfico de influencias

Por qué la Selección Argentina perdió el primer puesto del ranking FIFA tras la caída en Ecuador
4

Por qué la Selección Argentina perdió el primer puesto del ranking FIFA tras la caída en Ecuador

Pecados capitales del poder
5

Pecados capitales del poder

Pese a la derrota electoral, Milei no cambió nada y ratificó el rumbo político
6

Pese a la derrota electoral, Milei no cambió nada y ratificó el rumbo político

Más Noticias
Rossana Chahla: “Estoy enamorada de la intendencia”

Rossana Chahla: “Estoy enamorada de la intendencia”

Una noche complicada para la Selección en Guayaquil

Una noche complicada para la Selección en Guayaquil

Investigan vínculos en el caso de presunto tráfico de influencias

Investigan vínculos en el caso de presunto tráfico de influencias

Indignación de vecinos por el adolescente que chocó una camioneta en Barrio Sur

Indignación de vecinos por el adolescente que chocó una camioneta en Barrio Sur

Bolivia hizo historia: venció a Brasil y jugará el Repechaje rumbo al Mundial 2026

Bolivia hizo historia: venció a Brasil y jugará el Repechaje rumbo al Mundial 2026

Por qué la Selección Argentina perdió el primer puesto del ranking FIFA tras la caída en Ecuador

Por qué la Selección Argentina perdió el primer puesto del ranking FIFA tras la caída en Ecuador

Lionel Scaloni: “Sabíamos el riesgo, ahora lo perdemos para el debut

Lionel Scaloni: “Sabíamos el riesgo, ahora lo perdemos para el debut"

Lionel Messi en lo más alto: así quedó el ranking de goleadores en el cierre de las Eliminatorias 2026

Lionel Messi en lo más alto: así quedó el ranking de goleadores en el cierre de las Eliminatorias 2026

Comentarios