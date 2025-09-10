La inesperada reacción de Fernando Batista tras la eliminación de Venezuela en Eliminatorias

La “Vinotinto” se quedó sin el sueño mundialista en una noche dolorosa. La derrota 6 a 3 frente a Colombia en Maturín, sumada al triunfo de Bolivia sobre Brasil en La Paz, dejó a Venezuela fuera del repechaje rumbo al Mundial 2026. La ilusión histórica de clasificar por primera vez a una Copa del Mundo se desmoronó y, con ella, el ciclo de Fernando Batista entró en crisis.
“Bocha” apareció en la sala de conferencias con el semblante golpeado. Habló durante un minuto y cuarenta segundos, pidió disculpas y aclaró que no aceptaría preguntas. “Es un momento muy duro, muy difícil. Lo intentamos, estábamos detrás de un sueño y no pudo ser. Quiero pedirle disculpas al pueblo venezolano. Hoy no estoy para hacer un intercambio de preguntas”, expresó el técnico argentino antes de abandonar el lugar.
Su decisión de no responder a la prensa generó una reacción inmediata. Los periodistas presentes lo cuestionaron en vivo y en directo, reclamando explicaciones en un momento que consideraron histórico para el fútbol venezolano. “Usted debería dar la cara y responder a los medios que lo acompañaron en todo el ciclo”, señaló una comentarista de la transmisión oficial.
ð£ï¸ "QUIERO PEDIRLE DISCULPAS AL PUEBLO VENEZOLANO"— DSPORTS (@DSports) September 10, 2025
ð»ðª La palabra de Fernando Batista tras la eliminaciÃ³n de Venezuela de la Copa Mundial de la FIFA 2026â¢. #EliminatoriasEnDSPORTS
ðï¸ #DSelecciÃ³n pic.twitter.com/XW8RDW0BRK
Las críticas también se multiplicaron en redes sociales y en los medios locales, que reprocharon la goleada sufrida y la actitud de Batista. Distintos portales dan por hecho que el DT no continuará en el cargo, algo que la Federación deberá resolver con rapidez porque el próximo 10 de octubre, Venezuela tiene programado un amistoso frente a la Selección Argentina en Miami.
La magnitud de la caída potenció la bronca. La “Vinotinto” llegaba a la última fecha con ventaja sobre Bolivia y la chance real de quedarse con el repechaje, pero se desmoronó en el segundo tiempo y recibió una de las goleadas más duras de su historia. Desde el año 2000, ante Brasil, no le convertían seis tantos en un mismo partido.
El balance deportivo dejó heridas abiertas, pero el discurso de Batista terminó por encender el debate sobre su continuidad. En menos de dos minutos y sin aceptar preguntas, el técnico cerró una etapa marcada por la ilusión y el desencanto de un país entero.