Argentina tiene una de las mejores pizzerías del mundo, según un prestigioso ranking

Los criterios de selección

La guía se basa en criterios como la calidad de los ingredientes, el servicio y la carta de bebidas. El proceso de selección, según detalla la organización, se apoya en la labor de inspectores independientes que acuden de forma anónima a los establecimientos y en la evaluación de un comité de expertos culinarios. El uso de productos locales y de temporada recibe especial valoración en la puntuación final. La decoración del local también figura entre los aspectos considerados por los evaluadores.