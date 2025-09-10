Argentina tiene una de las mejores pizzerías del mundo, según un prestigioso ranking

Desde de la capital mundial de la pizza están hablando de la Argentina. Nápoles se convirtió en el escenario del evento Top Pizza 50 World, donde los expertos decidieron cuáles de estas preparaciones alrededor del globo eran las 100 más destacadas, y entre los primeros lugares se posicionaron las variedades nacionales.
Chefs, críticos , aficionados y amantes de este plato de masa plana, se reunieron para decidir cuáles eran las pizzerías que en este momento lideran el mercado de las recetas de autor. El ranking fue elaborado por 50 Top Pizza, la guía más relevante del sector, quienes se basaron en las visitas de los inspectores independientes a los locales gastronómicos y del comité de expertos culinarios que dirige el ranking más influyente de este ámbito.
La pizzería Argentina que está entre las 50 mejores
Así fue que en el listado de los expertos y aficionados, Ti Amo, una pizzería argentina de Buenos Aires, se consagró entre las más distinguidas. No se trata de una sorpresa, es la cuarta vez consecutiva que la pizzería secreta, ubicada en Adrogué, se posiciona en este ranking, esta vez en el puesto 21.
La pizzería inaugurada en 2019 es dirigida por las hermanas Carola y Victoria Santoro. “Después de empezar en su patio trasero, abrieron su propia pizzería. La pizza es de estilo napolitano contemporáneo. Suaves, perfumadas y bien alveolares, excelentes productos y mucho mimo en la cocción de cada pizza. Hay que probar la clásica margarita, porque está hecha a la perfección", destacaron desde el ranking sobre sus preparaciones más emblemáticas.
Respecto a la visita al local agregaron: "Ambiente sencillo pero muy refinado, con un servicio verdaderamente amable que hace todo lo posible para que los clientes se sientan a gusto. Para terminar, un excelente helado de chocolate. Precios un poco por encima de la media de la ciudad, pero realmente merece la pena”.
Los criterios de selección
La guía se basa en criterios como la calidad de los ingredientes, el servicio y la carta de bebidas. El proceso de selección, según detalla la organización, se apoya en la labor de inspectores independientes que acuden de forma anónima a los establecimientos y en la evaluación de un comité de expertos culinarios. El uso de productos locales y de temporada recibe especial valoración en la puntuación final. La decoración del local también figura entre los aspectos considerados por los evaluadores.
El ranking completo
El podio de este año fue una variedad que no distinguió entre latitudes. El primer lugar se reparte entre una pizzería de Caserta en Italia y otra de Nueva York. El segundo puesto se encuentra en Tokio y el tercero en San Pablo.
Ti Amo es la única pizzería sudamericana que figura entre los primeros puestos. Pero en un ranking más extendido, el de las 100 mejores,se encuentra en Uruguay. Se trata de L’Incanto, un referente de la cocina italiana en Punta del Este, con más de 10 años de vida que ocupa el puesto N°78.
Entre los primeros 10
I Masanielli (Caserta, Italia) y Una Pizza Napoletana (Nueva York)
The Pizza Bar on 38th (Tokio)
Leggera Pizza Napoletana (São Paulo)
Confine (Milán) y Diego Vitagliano Pizzeria (Nápoles)
Napoli on the Road (Londres)
Seu Pizza Illuminati (Roma)
I Tigli (San Bonifacio, Italia)
Baldoria (Madrid)
Pizzeria Sei (Los Ángeles)
Tony’s Pizza Napoletana (San Francisco)