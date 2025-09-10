¿A qué hora llega a Buenos Aires el primer vuelo con argentinos deportados desde Estados Unidos?

El avión utilizado es un Boeing 767-300 de la compañía Omni Air International, con capacidad para 247 pasajeros. De acuerdo a la programación de la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) de Brasil, el vuelo —identificado como OAE-3642— partió este miércoles desde un aeropuerto no especificado en Estados Unidos, con escalas previstas en Bogotá y en Belo Horizonte, antes de continuar hacia la Argentina. El arribo a Buenos Aires está estimado para la madrugada del jueves.