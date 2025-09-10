El método de Harvard para dejar de fumar: una guía paso a paso para lograrlo

La importancia de un plan concreto

Uno de los aspectos clave del método de Harvard es la importancia de crear un plan concreto antes de comenzar el proceso de dejar de fumar. Los investigadores señalan que aquellos fumadores que establecieron metas claras y se prepararon para superar las dificultades que encontrarían en el camino tuvieron mayores tasas de éxito. Este enfoque permite anticipar momentos críticos, como situaciones sociales o episodios de estrés, que suelen ser detonantes para recaer en el consumo de tabaco.