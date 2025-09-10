Secciones
SociedadEstilo de vida

¿Qué puede provocar la avena en los riñones si la consumimos todos los días?

Además de los líquidos, tener una alimentación sin excesos será clave para cuidar a este importante órgano.

¿Qué puede producir la avena en los riñones si la consumimos todos los días? ¿Qué puede producir la avena en los riñones si la consumimos todos los días? (Recetas Nestle)
Hace 1 Hs

La avena es un alimento rico en diversos nutrientes e ideal para consumir si se busca aumentar la masa muscular o en dietas que ayudan a bajar de peso. En este marco, los profesionales de la salud remarcan la importancia de consumirla en su justa medida y los efectos que este cereal puede tener en nuestros riñones.

Tres maneras fáciles e innovadoras de utilizar la avena para mejorar nuestros desayunos

Tres maneras fáciles e innovadoras de utilizar la avena para mejorar nuestros desayunos

Unos riñones sanos son importantes para la salud, pero una buena salud también es importante para evitar problemas en los riñones. Por eso, además de la alimentación, conviene tener ciertos hábitos que puedan beneficiarnos, como hacer ejercicio de manera habitual, dormir lo suficiente, reducir nuestros niveles de estrés, evitar el alcohol y el tabaco y cuidar la alimentación.

Los efectos de la avena en los riñones

El consumo habitual de avena ayuda a disminuir los niveles de colesterol y azúcar en sangre. Su contenido en fibra soluble ayuda a estabilizar los niveles de azúcar en sangre, sobre todo después de comer, lo que beneficia a las personas con diabetes, es también una buena fuente de grasas insaturadas, lo que ayuda a disminuir el LDL o colesterol malo. 

Además, la avena es rica en nutrientes como magnesio, potasio, folato y vitamina B6, que tienen un papel importante en la salud del corazón, manteniendo el regular el ritmo cardiaco, favoreciendo la función muscular y nerviosa y mejorando en general la salud del corazón.

En definitiva, incluir la avena en nuestra alimentación puede ayudarnos a prevenir problemas de salud que podrían llegar a causar daños en los riñones.

Cuando el riñón está sano, una dieta equilibrada, rica en fruta y verduras y variada es lo mejor. Eso sí, cuando existe algún tipo de patología previa, lo mejor es ceñirse a los consejos de nuestro médico, porque hay alimentos que mientras se está sano son beneficiosos, pero que pueden no serlo tanto si se tiene alguna enfermedad.

Temas Argentina
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Dos puddings de avena deliciosos y ultra proteicos para desayunar saludable

Dos puddings de avena deliciosos y ultra proteicos para desayunar saludable

Budín de zanahoria: económico, sin harina de trigo y fácil de preparar

Budín de zanahoria: económico, sin harina de trigo y fácil de preparar

Lo más popular
Rossana Chahla: “Estoy enamorada de la intendencia”
1

Rossana Chahla: “Estoy enamorada de la intendencia”

Lionel Messi en lo más alto: así quedó el ranking de goleadores en el cierre de las Eliminatorias 2026
2

Lionel Messi en lo más alto: así quedó el ranking de goleadores en el cierre de las Eliminatorias 2026

Por qué la Selección Argentina perdió el primer puesto del ranking FIFA tras la caída en Ecuador
3

Por qué la Selección Argentina perdió el primer puesto del ranking FIFA tras la caída en Ecuador

Investigan vínculos en el caso de presunto tráfico de influencias
4

Investigan vínculos en el caso de presunto tráfico de influencias

Pecados capitales del poder
5

Pecados capitales del poder

Bolivia hizo historia: venció a Brasil y jugará el Repechaje rumbo al Mundial 2026
6

Bolivia hizo historia: venció a Brasil y jugará el Repechaje rumbo al Mundial 2026

Más Noticias
Investigan vínculos en el caso de presunto tráfico de influencias

Investigan vínculos en el caso de presunto tráfico de influencias

Indignación de vecinos por el adolescente que chocó una camioneta en Barrio Sur

Indignación de vecinos por el adolescente que chocó una camioneta en Barrio Sur

Bolivia hizo historia: venció a Brasil y jugará el Repechaje rumbo al Mundial 2026

Bolivia hizo historia: venció a Brasil y jugará el Repechaje rumbo al Mundial 2026

Aseguraron que Zaira Nara se encerró en un baño con un actor y esta fue su reacción

Aseguraron que Zaira Nara se encerró en un baño con un actor y esta fue su reacción

Seis provincias del norte bajo alerta amarilla por tormentas y vientos de hasta 100 km/h

Seis provincias del norte bajo alerta amarilla por tormentas y vientos de hasta 100 km/h

¿El cuerpo de Carlo Acutis está incorrupto? La verdad detrás de su estado de conservación

¿El cuerpo de Carlo Acutis está incorrupto? La verdad detrás de su estado de conservación

Pasaportes argentinos con fallas: cómo saber si el tuyo tiene errores y qué debés hacer

Pasaportes argentinos con fallas: cómo saber si el tuyo tiene errores y qué debés hacer

Fallas en pasaportes argentinos: piden devolver miles de libretas sospechadas en todo el mundo

Fallas en pasaportes argentinos: piden devolver miles de libretas sospechadas en todo el mundo

Comentarios