Indignación de vecinos por el adolescente que chocó una camioneta en Barrio Sur

En cuestión de minutos, el lugar se colmó de efectivos policiales, personal médico y curiosos. “No se puede creer lo que está pasando con los jóvenes. No toman la verdadera dimensión de lo que pueden generar con su comportamiento. Dicen que el chico quiso esquivar un auto y por eso se accidentó”, indicó Esteban Rodríguez, vendedor ambulante. “¡Eso es lo que él dijo para que la madre no le hiciera nada! Venía a toda velocidad y perdió el control. Eso es todo, se mandó una macana y algo tenía que inventar”, añadió Juan Carlos Ramírez, también cuentapropista. Los testigos dijeron que después del accidente, hubo otro momento de tensión. Fue cuando la madre del conductor de 16 años se presentó. “Llegó llorando, asustada. Creo que lo retó y después se abrazaron y lloraron los dos. Más allá del susto, las lágrimas también podrían haber sido derramadas por el daño de la camioneta. El frente quedó bien dañado”, dijo Martín Fuentes.