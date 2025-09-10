Indignación de vecinos por el adolescente que chocó una camioneta en Barrio Sur

“La verdad es que Dios los protegió a estos chicos. Venían en una camioneta y el que manejaba perdió el control y terminó estrellándose contra un árbol. A ellos no les pasó nada y de milagro no había gente caminando en la vereda”, indicó María Fernanda Ortiz, empleada de un local de la calle Lavalle al 700, en Barrio Sur, donde se registró el percance, frente a la plaza San Martín.
El vecindario era un hervidero de comentarios. Pasado el mediodía, un grupo de cuatro jóvenes circulaba en una camioneta Renault Alaskan de oeste a este. Por razones que todavía no se confirmaron, la camioneta se subió a la vereda, rozó el frente de al menos una vivienda y un árbol y terminó arrancando de cuajo un naranjo.
“Fue una cosa de locos. Sentimos una frenada y después el ruido estremecedor. Todos nos agarramos la cabeza pensando que se habían llevado puesto a alguien”, relató aún asustada Luciana Pedraza, vecina de la zona. “Del susto pasamos a la indignación cuando descubrimos que una chica se bajó y salió corriendo del lugar. Luego, descendieron el que manejaba y otros dos chicos. Eran unos mocosos. Algunos comenzaron a insultarlos por lo que había ocurrido”, añadió en una entrevista con LA GACETA.
En cuestión de minutos, el lugar se colmó de efectivos policiales, personal médico y curiosos. “No se puede creer lo que está pasando con los jóvenes. No toman la verdadera dimensión de lo que pueden generar con su comportamiento. Dicen que el chico quiso esquivar un auto y por eso se accidentó”, indicó Esteban Rodríguez, vendedor ambulante. “¡Eso es lo que él dijo para que la madre no le hiciera nada! Venía a toda velocidad y perdió el control. Eso es todo, se mandó una macana y algo tenía que inventar”, añadió Juan Carlos Ramírez, también cuentapropista. Los testigos dijeron que después del accidente, hubo otro momento de tensión. Fue cuando la madre del conductor de 16 años se presentó. “Llegó llorando, asustada. Creo que lo retó y después se abrazaron y lloraron los dos. Más allá del susto, las lágrimas también podrían haber sido derramadas por el daño de la camioneta. El frente quedó bien dañado”, dijo Martín Fuentes.
Sin autorización
Personal de la seccional 2ª intervino en el caso. Según las actuaciones que los efectivos realizaron, el adolescente les habría sacado la camioneta sin autorización a sus padres. Al haber generado daños materiales únicamente y que ningún vecino haya realizado una denuncia por daños, el Ministerio Público Fiscal ordenó no tomar ninguna medida en contra del joven que vive a muy pocas cuadras del lugar donde se registró el accidente.
“Hace menos de una semana surgieron los problemas que genera esa banda de chicos que andan en bicicleta por las calles de la ciudad. Hasta se enojaron porque un grupo de personas los cuestionaron. Ahora esto. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Se viene el día del Estudiante y las cosas están bien caldeadas. Que las autoridades tomen cartas en el asunto”, indicó Rodríguez.
María Soledad Herrera no pudo creer que la Policía recibiera órdenes de no intervenir en el caso. “Todo queda como si nada hubiera pasado, como una mera travesura que después será recordada como un chiste entre los miembros de su familia. En cualquier país del mundo hubiera recibido algún tipo de sanción, no digo que vaya a la cárcel, pero sí que al menos lo hagan cumplir con tareas comunitarias para que entienda que lo que hizo no estaba bien”, opinó