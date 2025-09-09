Susto en Barrio Sur: una camioneta se estrelló contra dos árboles y terminó sobre la vereda

Un accidente de tránsito en Barrio Sur generó conmoción durante este mediodía entre vecinos y comerciantes de la zona. Una camioneta perdió el control mientras descendía por calle Lavalle al 700 y terminó sobre la vereda, tras impactar contra dos árboles.
Según relataron testigos a LA GACETA, el vehículo circulaba de oeste a este cuando, aparentemente, el conductor, un menor de 16 años, intentó esquivar a otro auto. En la maniobra, la camioneta subió a la vereda, derribó un árbol y avanzó por varios metros hasta detenerse al chocar contra un segundo.
Vecinos señalaron que el estruendo fue precedido por un fuerte frenazo a mitad de cuadra. En el trayecto, la camioneta rozó la pared de una vivienda, lo que dejó marcas visibles en el frente del domicilio.
De acuerdo con la información brindada por la Patrulla de Protección Ciudadana, en el vehículo viajaban cinco menores de edad. Cuatro de ellos permanecieron en el lugar y fueron entrevistados por la Policía, mientras que una adolescente huyó corriendo minutos después del siniestro.
Minutos más tarde, una mujer, posiblemente madre o familiar de los jóvenes, llegó al lugar visiblemente afectada, entre lágrimas y preguntas dirigidas a los ocupantes.
Afortunadamente, no se registraron heridos ni terceros involucrados, aunque los daños materiales fueron significativos. El vehículo quedó incrustado contra un naranjo y los árboles deberán ser retirados por personal municipal.
El tránsito en la zona se mantuvo reducido a media calzada, mientras la policía trabajaba en el lugar.