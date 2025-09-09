Lionel Scaloni: “Sabíamos el riesgo, ahora lo perdemos para el debut"

Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa tras la derrota de la Selección en Quito y puso el foco en la expulsión de Nicolás Otamendi, que condicionará al equipo en el futuro inmediato. El zaguero no podrá estar en el debut de Argentina en el Mundial 2026, debido a la sanción que arrastra.
“Es una lástima por Ota. Sabíamos el riesgo que tenía jugar este partido con el tema de la expulsión, que acarreaba no jugar el primer partido del Mundial. También está la sensación de que no podés meter la pierna, jugás con una sensación extraña. Me jode por Ota, la verdad”, lamentó el DT.
Sobre el desarrollo del encuentro, Scaloni reconoció: “Cuando el rival juega, hay veces que tenés que sufrir. Sobre todo cuando nos quedamos con 10. El partido estaba complicado”.
Pensando en lo que viene, la Selección jugará en octubre dos amistosos de preparación: el 10 ante Venezuela en Miami y el 13 contra Puerto Rico en Chicago.