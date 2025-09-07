Con bajas sensibles, Scaloni define el "11" para visitar a Ecuador en el final de las Eliminatorias

La Selección Argentina encara el cierre de las Eliminatorias con la intención de redondear una campaña notable. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni acumula 12 victorias, tres caídas (frente a Uruguay, Colombia y Paraguay) y dos empates, números que ya le aseguraron el pasaje al próximo Mundial. Sin embargo, antes de dar vuelta la página, deberá presentarse en Guayaquil frente a Ecuador, también clasificado, con la meta de ponerle un broche de oro a esta etapa.
El viaje no contará con Lionel Messi, que no formará parte de la delegación, ni con Cristian “Cuti” Romero, suspendido por acumulación de amarillas tras la falta cometida sobre Josef Martínez. Estas ausencias obligan al cuerpo técnico a rearmar la formación y pensar en variantes que mantengan el nivel competitivo del equipo.
En la defensa, la baja de Romero abre la puerta a Leonardo Balerdi, quien aparece como principal opción para acompañar a Nicolás Otamendi en la zaga. Aunque Juan Foyth también es considerado, el jugador del Olympique de Marsella cuenta con ventaja. Ya fue titular contra Chile en la fecha doble de junio, aunque después no volvió a sumar minutos. Junto a él, ingresarían Gonzalo Montiel y Marcos Acuña en los laterales.
En la mitad de la cancha, Leandro Paredes y Rodrigo De Paul parecen tener su lugar asegurado, mientras que la gran duda pasa por la continuidad de Franco Mastantuono. El joven de Real Madrid jugó 60 minutos contra Venezuela, pero todo indica que será reemplazado por Alexis Mac Allister, recuperado de una molestia muscular que lo tuvo a maltraer y lo marginó de la titularidad en el último encuentro.
¿Quién jugaría en lugar de Messi?
La ofensiva también sufrirá modificaciones. Ante la ausencia de Messi, el elegido para ingresar es Lautaro Martínez, que frente a la “Vinotinto” entró en el complemento y selló el 2-0. Su presencia junto a Julián Álvarez configuraría un esquema con dos delanteros definidos, algo distinto a lo que mostró Scaloni en el partido anterior.
El entrenador tampoco descarta darle protagonismo desde el arranque a Nico Paz, que tuvo apenas unos minutos en el último duelo. En ese caso, la incógnita pasa por saber a quién podría reemplazar, con Thiago Almada como alternativa directa.