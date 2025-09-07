Con bajas sensibles, Scaloni define el "11" para visitar a Ecuador en el final de las Eliminatorias

En la mitad de la cancha, Leandro Paredes y Rodrigo De Paul parecen tener su lugar asegurado, mientras que la gran duda pasa por la continuidad de Franco Mastantuono. El joven de Real Madrid jugó 60 minutos contra Venezuela, pero todo indica que será reemplazado por Alexis Mac Allister, recuperado de una molestia muscular que lo tuvo a maltraer y lo marginó de la titularidad en el último encuentro.