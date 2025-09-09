Una noche complicada para la Selección en Guayaquil

La Selección Argentina dejó una imagen opaca en Guayaquil y terminó pagando caro sus errores defensivos y la falta de peso ofensivo. El equipo de Lionel Scaloni fue superado por Ecuador, que aprovechó cada desconcentración para llevarse el triunfo.
Emiliano Martínez (7)
Fue el sostén de un equipo que no mostró su mejor cara ni mucho menos. Tuvo tres tapadas cruciales para evitar que Ecuador termine goleando a la Selección.
Gonzalo Montiel (4)
A sus espaldas, Ecuador encontró el camino para llegar al área de “Dibu” Martínez. Sufrió demasiado en la marca y, para colmo, tampoco estuvo preciso a la hora de pasar al ataque. Flojo rendimiento.
Nicolás Otamendi (3)
Como toda la defensa argentina, sufrió cada avance ecuatoriano. Para colmo, pasada la media hora de juego, cometió una infracción y se fue expulsado.
Leonardo Balerdi (4)
Se lo vio inseguro en varios pasajes del duelo. Por un error suyo, que se dejó “primerear” en el juego aéreo, Otamendi debió cometer la falta que le costó la tarjeta roja por ser último hombre.
Nicolás Tagliafico (4)
Tuvo muchos problemas en la marca y estuvo, en varias oportunidades, al borde de la expulsión. Cometió el penal por ir con el codo arriba sobre un rival. Luego pegó otro codazo y se salvó de irse antes al vestuario.
Rodrigo De Paul (5)
Aportó el sacrificio habitual de cada partido, pero esta vez no tuvo tanta injerencia en el juego de la Selección. Sufrió bastante porque Ecuador pobló el medio campo y lo obligó a correr detrás del balón.
Leandro Paredes (5)
A diferencia del duelo contra Venezuela, esta vez se lo vio impreciso a la hora de manejar la pelota. Ecuador le armó un cerco para neutralizarlo.
Alexis Mac Allister (4)
En su regreso a la titularidad se lo vio demasiado deslucido. No pudo ser el conductor que el equipo necesitaba; tampoco colaboró en el retroceso.
Giuliano Simeone (4)
Scaloni lo puso como extremo por derecha, pero no gravitó. Fue el primer cambio; Foyth lo reemplazó para reordenar la defensa tras la expulsión de Otamendi.
Nicolás González (4)
Flojo partido del extremo. Comenzó con ganas, mostrándose incisivo en los mano a mano. Sin embargo, se fue apagando con el correr de los minutos y no logró concretar lo que al comienzo insinuó.
Lautaro Martínez (4)
Corrió y puso muchas ganas, pero no le llegó casi ninguna pelota limpia. Además, la marca escalonada de la defensa de Ecuador, lo dejó sin chances a la hora de tener contacto con el balón.
Juan Foyth (5)
Scaloni lo mandó a la cancha debido a la expulsión de Otamendi. Se acopló bien a la defensa y no sufrió demasiado sobresaltos.
Franco Mastantuono (-)
Parado como extremo por derecha, intentó desequilibrar siempre. Eso sí, saltó al campo cuando Ecuador ya había creado una coraza defensiva para sostener la ventaja.
Julián Álvarez (-)
Reemplazó a Lautaro y fue la referencia ofensiva de la Selección en los minutos finales. Tuvo mucha movilidad y salió del área para intentar generar espacios dentro del área ecuatoriana.
Nahuel Molina (-)
Su misión fue hacer ancho el campo y generar desequilibrio por las bandas. Lo logró muy a cuentagotas ante un rival que se supo replegar para tratar de explotar el contragolpe.
Giovani Lo Celso (-)
Tuvo el empate, pero su remate fue bloqueado casi de manera milagrosa dentro del área chica.