México pide a Estados Unidos la extradición de implicados en la desaparición de 43 estudiantes
CIUDAD DE MÉXICO.- México pidió a Estados Unidos la extradición de dos personas sospechosas de la desaparición de 43 estudiantes del poblado de Ayotzinapa en 2014, informó este martes la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

Este caso, que involucra a policías, narcotraficantes y probablemente mandos militares, es una de las más graves violaciones de derechos humanos cometidas en México.

La solicitud de extradición fue planteada al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, recibido por Sheinbaum hace una semana, para tratar cuestiones de seguridad.

Sheinbaum se abstuvo de revelar la identidad de los presuntos implicados, según dijo, para no afectar el proceso. Todas las personas investigadas por el caso son mexicanas.

Aunque decenas de sospechosos están vinculados al proceso, el crimen sigue impune y sólo se han identificados los restos de tres alumnos, a partir de pequeñas muestras óseas.

Los jóvenes desaparecieron la noche del 26 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala (Guerrero), desde donde iban a Ciudad de México para participar en una protesta.

En el marco de las investigaciones se ha señalado a policías locales de haberlos detenido para luego entregarlos a narcotraficantes. También es procesado un antiguo fiscal general.

Críticos de la investigación, una indagatoria de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y un informe del anterior gobierno han señalado también la probable participación de jefes militares en este caso. Este último reporte consideró la desaparición como un crimen de Estado.

México acumula más de 120.000 desaparecidos, la mayoría desde 2006 cuando el gobierno declaró la guerra a los cárteles del narcotráfico con participación militar.

