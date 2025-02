Claudia Sheinbaum le advierte a Trump: “con México es coordinación, nunca invasión”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pasó a la ofensiva y advirtió que no tolerará una invasión por parte de Estados Unidos y que ampliará una demanda contra armerías de ese país, luego de que su homólogo de EEUU, Donald Trump, designó como terroristas a los cárteles del narcotráfico. Sheinbaum sostuvo que aunque se trata de una decisión autónoma de Washington, no debe constituir una oportunidad para invadir la soberanía de México. “Pueden ponerle el nombre que quieran (a los cárteles), pero con México es coordinación, nunca subordinación, no injerencismo y menos invasión”, afirmó la mandataria izquierdista. “No negociamos la soberanía”, enfatizó.