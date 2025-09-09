“Injusticia es el sentimiento que nos invade", el durísimo descargo de los jugadores de Independiente tras la sanción

Por último, los jugadores dejaron un mensaje de unión para la hinchada roja. En la voz de Rey, expresaron: “Esta resolución que beneficia solo a una de las partes fue un golpe que no merecíamos, pero no tenemos que dejar que eso nos divida ni nos detenga. Este club es nuestra casa y la tenemos que cuidar entre todos. En este momento tan delicado más que nunca debemos dejar las diferencias de lado y empujar para adelante”.