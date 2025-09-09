Secciones
“Injusticia es el sentimiento que nos invade", el durísimo descargo de los jugadores de Independiente tras la sanción

Rey, Marcone y Mancuello expresaron el malestar del plantel tras el fallo que dejó afuera al "Rojo" y permitió que Universidad de Chile siga en competencia.

Hace 12 Min

La descalificación de Independiente en la Copa Sudamericana sigue generando enojo en Avellaneda. Después del fallo de la Conmebol que benefició a Universidad de Chile tras los incidentes en el estadio Libertadores de América-Ricardo Bochini, el plantel alzó la voz con un comunicado encabezado por los capitanes Rodrigo Rey, Iván Marcone y Federico Mancuello.

“Estamos reunidos como equipo, atravesando al igual que nuestros hinchas el mismo sentimiento de dolor e injusticia. En medio de la tristeza y la impotencia no es fácil expresarnos, así como tampoco es fácil poner en palabras todo lo que nos tocó vivir en estos días y lo que sentimos con la resolución final”, manifestó Rey.

Marcone fue aún más duro y apuntó contra el fallo que mantuvo en carrera al conjunto chileno: “Injusticia es el sentimiento que nos invade, porque no tuvimos la posibilidad de disputar la clasificación dentro de un campo de juego. Nos toca ver cómo un grupo de hinchas visitantes que vinieron con la clara intención de agredir a nuestra gente hoy seguramente estén festejando que sus actos de violencia les dan como resultado la clasificación a su equipo”.

Mancuello recordó lo que sucedió dentro de la cancha cuando comenzaron los disturbios: “Nos da impotencia saber que desde nuestro lugar de jugadores hicimos, insistimos y en el mismo campo de juego buscamos la forma de que esto se controlara a tiempo. No sucedió así y hoy el único eliminado es Independiente por haber sido el organizador del partido”.

Los referentes coincidieron en que la medida adoptada por la Conmebol sienta un peligroso antecedente: “Creemos que había un camino posible para impartir justicia: mismo castigo para ambos o disputar los 45 minutos restantes. Beneficiar solo a una de las partes deja un mensaje muy peligroso debido a la magnitud de la violencia en los hechos”, remarcaron.

Por último, los jugadores dejaron un mensaje de unión para la hinchada roja. En la voz de Rey, expresaron: “Esta resolución que beneficia solo a una de las partes fue un golpe que no merecíamos, pero no tenemos que dejar que eso nos divida ni nos detenga. Este club es nuestra casa y la tenemos que cuidar entre todos. En este momento tan delicado más que nunca debemos dejar las diferencias de lado y empujar para adelante”.

