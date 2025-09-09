El Mago sin Dientes se presentó en Casa Rosada y pidió hablar con Milei

La política argentina volvió a sorprender con una escena insólita: el Mago sin Dientes se presentó este martes en la Casa Rosada y pidió hablar cara a cara con el presidente Javier Milei.
El personaje mediático, cuyo nombre real es Pablo Cabaleiro, fue visto en la puerta del edificio gubernamental mientras se desarrollaban reuniones clave en el interior. Frente a los medios, exigió ser escuchado: “Quiero que me escuche, quiero hablar”, lanzó con firmeza.
Cabaleiro, recordado por sus apariciones en Showmatch y por su militancia en el PRO, vinculó su sorpresiva visita con la crisis interna del partido liderado por Mauricio Macri, tras la derrota en la provincia de Buenos Aires.
“Siempre estuve en el búnker del PRO, siempre. Y este fin de semana no veía al PRO, no veía la boleta amarilla que me identifica. ¿Dónde está ese partido político que tuvo la Nación, la Ciudad y la Provincia?”, cuestionó.
Con tono de reproche, confesó sentirse “mal y triste” por la situación actual del espacio político. “Hoy hay un presidente al que me dijeron que había que apoyar. Yo lo único que quiero es que la Argentina salga adelante y que me escuche el presidente o alguien de su entorno”, agregó.
El contexto político
Mientras Cabaleiro reclamaba en la entrada, adentro de Balcarce 50 se llevaba a cabo la segunda reunión crucial del Gobierno. La encabezó Karina Milei junto a la mesa bonaerense, con la participación de dirigentes como Diego Santilli y Cristian Ritondo.
Según fuentes oficiales, el encuentro incluyó autocrítica: “Se reconoció haber subestimado el aparato del PJ, no haber movilizado al electorado y haber perdido de vista la necesidad de explicar el esfuerzo que se está haciendo”, señalaron, según publicó Infobae.
En la reunión se resolvió que la mesa se junte todos los martes y que la campaña bonaerense adopte un nuevo formato, distinto al territorial que venía desplegándose.
Del cónclave participaron, además, Santiago Caputo, Patricia Bullrich, Ramón Lanús, Diego Valenzuela, Guillermo Montenegro, Maximiliano Bondarenko y Sebastián Pareja, entre otros.