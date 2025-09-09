Secciones
Política

El Mago sin Dientes se presentó en Casa Rosada y pidió hablar con Milei

Pablo Cabaleiro, figura mediática y militante del PRO, reclamó una reunión con el Presidente y expresó su malestar por el rumbo del partido tras la derrota electoral en Buenos Aires.

INSÓLITO. El Mago Sin Dientes se presentó en la Casa Rosada y pidió hablar con Javier Milei (@nicolasmunafo) INSÓLITO. El Mago Sin Dientes se presentó en la Casa Rosada y pidió hablar con Javier Milei (@nicolasmunafo)
Hace 1 Hs

La política argentina volvió a sorprender con una escena insólita: el Mago sin Dientes se presentó este martes en la Casa Rosada y pidió hablar cara a cara con el presidente Javier Milei.

El personaje mediático, cuyo nombre real es Pablo Cabaleiro, fue visto en la puerta del edificio gubernamental mientras se desarrollaban reuniones clave en el interior. Frente a los medios, exigió ser escuchado: “Quiero que me escuche, quiero hablar”, lanzó con firmeza.

Cabaleiro, recordado por sus apariciones en Showmatch y por su militancia en el PRO, vinculó su sorpresiva visita con la crisis interna del partido liderado por Mauricio Macri, tras la derrota en la provincia de Buenos Aires.

“Siempre estuve en el búnker del PRO, siempre. Y este fin de semana no veía al PRO, no veía la boleta amarilla que me identifica. ¿Dónde está ese partido político que tuvo la Nación, la Ciudad y la Provincia?”, cuestionó.

Con tono de reproche, confesó sentirse “mal y triste” por la situación actual del espacio político. “Hoy hay un presidente al que me dijeron que había que apoyar. Yo lo único que quiero es que la Argentina salga adelante y que me escuche el presidente o alguien de su entorno”, agregó.

El contexto político

Mientras Cabaleiro reclamaba en la entrada, adentro de Balcarce 50 se llevaba a cabo la segunda reunión crucial del Gobierno. La encabezó Karina Milei junto a la mesa bonaerense, con la participación de dirigentes como Diego Santilli y Cristian Ritondo.

Según fuentes oficiales, el encuentro incluyó autocrítica: “Se reconoció haber subestimado el aparato del PJ, no haber movilizado al electorado y haber perdido de vista la necesidad de explicar el esfuerzo que se está haciendo”, señalaron, según publicó Infobae.

En la reunión se resolvió que la mesa se junte todos los martes y que la campaña bonaerense adopte un nuevo formato, distinto al territorial que venía desplegándose.

Del cónclave participaron, además, Santiago Caputo, Patricia Bullrich, Ramón Lanús, Diego Valenzuela, Guillermo Montenegro, Maximiliano Bondarenko y Sebastián Pareja, entre otros.

Temas Javier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Norberto Milei fue a votar en camioneta polarizada y con 13 custodios

Norberto Milei fue a votar en camioneta polarizada y con 13 custodios

Alberto Fernández reapareció y criticó al Gobierno: No pedí que allanaran a ningún periodista

Alberto Fernández reapareció y criticó al Gobierno: "No pedí que allanaran a ningún periodista"

Fuerza Patria arrasó en Buenos Aires con el 46,9% de los votos y Kicillof emerge como líder del peronismo

Fuerza Patria arrasó en Buenos Aires con el 46,9% de los votos y Kicillof emerge como líder del peronismo

Maximiliano Bondarenko criticó el plan económico de Milei: “Mi mamá es jubilada y no llega a fin de mes”

Maximiliano Bondarenko criticó el plan económico de Milei: “Mi mamá es jubilada y no llega a fin de mes”

La embajada de Rusia cruzó al Gobierno y negó integrar un servicio de inteligencia paralelo

La embajada de Rusia cruzó al Gobierno y negó integrar un "servicio de inteligencia paralelo"

Lo más popular
Rutas peligrosas: cinco muertos en 72 horas por accidentes de tránsito en Tucumán
1

Rutas peligrosas: cinco muertos en 72 horas por accidentes de tránsito en Tucumán

Las fuerzas del cielo no votan
2

Las fuerzas del cielo no votan

Milei sintió el impacto de las urnas y reperfila el rumbo político
3

Milei sintió el impacto de las urnas y reperfila el rumbo político

Javier Milei encabezó la primera reunión de la mesa política y respaldó a Martín Menem
4

Javier Milei encabezó la primera reunión de la mesa política y respaldó a Martín Menem

Javier Milei reunió a su mesa política nacional: ratificaron el rumbo del Gobierno y criticaron a opositores, medios y empresarios
5

Javier Milei reunió a su mesa política nacional: ratificaron el rumbo del Gobierno y criticaron a opositores, medios y empresarios

El tiempo en Tucumán: preparate para volver a casa con el abrigo en la mano
6

El tiempo en Tucumán: preparate para volver a casa con el abrigo en la mano

Más Noticias
Javier Milei reunió a su mesa política nacional: ratificaron el rumbo del Gobierno y criticaron a opositores, medios y empresarios

Javier Milei reunió a su mesa política nacional: ratificaron el rumbo del Gobierno y criticaron a opositores, medios y empresarios

Javier Milei encabezó la primera reunión de la mesa política y respaldó a Martín Menem

Javier Milei encabezó la primera reunión de la mesa política y respaldó a Martín Menem

Kicillof, sobre Milei: “Me parece un personaje repudiable, pero tenemos que tener un diálogo respetuoso”

Kicillof, sobre Milei: “Me parece un personaje repudiable, pero tenemos que tener un diálogo respetuoso”

Emilio Monzó criticó el rol de Karina Milei: “El poder está a cargo de una mujer que vendía tortas”

Emilio Monzó criticó el rol de Karina Milei: “El poder está a cargo de una mujer que vendía tortas”

Milei sintió el impacto de las urnas y reperfila el rumbo político

Milei sintió el impacto de las urnas y reperfila el rumbo político

Gobernadores, en pie de lucha: Provincias Unidas busca llevar un mensaje conjunto frente a Milei

Gobernadores, en pie de lucha: Provincias Unidas busca llevar un mensaje conjunto frente a Milei

Kicillof logró la mejor elección legislativa del peronismo en 20 años

Kicillof logró la mejor elección legislativa del peronismo en 20 años

Elecciones en la provincia de Buenos Aires: voces en la escena política tucumana

Elecciones en la provincia de Buenos Aires: voces en la escena política tucumana

Comentarios