“La vida es puro cuento, ¿quenó”: nuevo libro de Roberto Espinosa

“Mi camino periodístico se abrió en 1981. Fue habitándose de hacedores de cultura, personajes del pueblo, encuentros, circunstancias, descubrimientos, que regaron con enseñanzas mi odre espiritual. Historias, semblanzas, reflexiones, ironías, humor, absurdidades, viven en las páginas de este libro que intenta reunir algunas de mis crónicas. Y si bien es cierto que al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar, como decía Antonio Machado, lo bueno es que ese pasado pisado revive cuando es asaltado por el recuerdo de la escritura”, afirma Espinosa, quien ya publicó “El Borges del jazz”, “Klecsopoemas” (con el pintor Fued Amin), “Silbando cielos” (libro digital con Grima), “El caracol de los sueños”; “Cosecha de luz”; “El Cuchi Leguizamón: La memoria del olvido”; “Rolando Valladares: un Chivo con alma de vidala”; y “Mercedes Sosa: una canción en el viento”, entre otros.