Secciones
CulturaLibros

“La vida es puro cuento, ¿quenó”: nuevo libro de Roberto Espinosa
“La vida es puro cuento, ¿quenó”: nuevo libro de Roberto Espinosa
Hace 4 Hs

Hoy a las 19.30, en el Centro Cultural Rougés (Laprida 31) se presentará “La vida es puro cuento, ¿quenó?”, el nuevo libro de Roberto Espinosa, en el que reúne una selección de crónicas periodísticas publicadas en LA GACETA a lo largo de más de 40 años. La imagen de la portada es una pintura de Donato Grima. El autor estará acompañado por el doctor en Letras Ricardo Kaliman, y también participarán la cantante Ana Vicidomini y el guitarrista Oscar Salvatierra, quienes estrenarán la zamba “Al Barba Castilla”, compuesta por Espinosa con Carlos Podazza.

“Mi camino periodístico se abrió en 1981. Fue habitándose de hacedores de cultura, personajes del pueblo, encuentros, circunstancias, descubrimientos, que regaron con enseñanzas mi odre espiritual. Historias, semblanzas, reflexiones, ironías, humor, absurdidades, viven en las páginas de este libro que intenta reunir algunas de mis crónicas. Y si bien es cierto que al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar, como decía Antonio Machado, lo bueno es que ese pasado pisado revive cuando es asaltado por el recuerdo de la escritura”, afirma Espinosa, quien ya publicó “El Borges del jazz”, “Klecsopoemas” (con el pintor Fued Amin), “Silbando cielos” (libro digital con Grima), “El caracol de los sueños”; “Cosecha de luz”; “El Cuchi Leguizamón: La memoria del olvido”; “Rolando Valladares: un Chivo con alma de vidala”; y “Mercedes Sosa: una canción en el viento”, entre otros.

Temas Carlos Podazza
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Llegó el día: Apple presenta el IPhone 17 y estas son sus principales novedades
1

Llegó el día: Apple presenta el IPhone 17 y estas son sus principales novedades

Efemérides del martes 9 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?
2

Efemérides del martes 9 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir
3

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

4

En busca de ideas frente al problema de la basura

5

Cartas de lectores: Ausencia de Alberdi

6

Cartas de lectores: ¡Tucumanazo!

Más Noticias
Javier Milei reunió a su mesa política nacional: ratificaron el rumbo del Gobierno y criticaron a opositores, medios y empresarios

Javier Milei reunió a su mesa política nacional: ratificaron el rumbo del Gobierno y criticaron a opositores, medios y empresarios

Javier Milei encabezó la primera reunión de la mesa política y respaldó a Martín Menem

Javier Milei encabezó la primera reunión de la mesa política y respaldó a Martín Menem

Aseguraron que Zaira Nara se encerró en un baño con un actor y esta fue su reacción

Aseguraron que Zaira Nara se encerró en un baño con un actor y esta fue su reacción

Rutas peligrosas: cinco muertos en 72 horas por accidentes de tránsito en Tucumán

Rutas peligrosas: cinco muertos en 72 horas por accidentes de tránsito en Tucumán

El tiempo en Tucumán: preparate para volver a casa con el abrigo en la mano

El tiempo en Tucumán: preparate para volver a casa con el abrigo en la mano

Milei sintió el impacto de las urnas y reperfila el rumbo político

Milei sintió el impacto de las urnas y reperfila el rumbo político

Gobernadores, en pie de lucha: Provincias Unidas busca llevar un mensaje conjunto frente a Milei

Gobernadores, en pie de lucha: Provincias Unidas busca llevar un mensaje conjunto frente a Milei

Kicillof logró la mejor elección legislativa del peronismo en 20 años

Kicillof logró la mejor elección legislativa del peronismo en 20 años

Comentarios