José Cano propone reconocer a los animales como seres sintientes en Tucumán

El reciente ataque de una jauría de perros a un hombre en Yerba Buena reavivó el debate sobre la necesidad de una legislación más estricta en materia de protección animal y sobre la responsabilidad de quienes tienen mascotas. En este contexto, el legislador José Cano adelantó a LA GACETA que impulsa en la Legislatura una serie de proyectos que buscan fortalecer los derechos de los animales y al mismo tiempo exigir a los dueños un mayor compromiso.
“Lo que ocurrió en Yerba Buena fue desgarrador. Si esa persona no recibía ayuda en el momento, probablemente le habría costado la vida”, sostuvo. El dirigente recordó que, desde hace meses, trabaja en cuatro iniciativas legislativas vinculadas al cuidado y a la tenencia responsable de animales domésticos.
Entre los proyectos más relevantes se encuentra uno que propone declarar a los animales como seres sintientes y sujetos de derecho, iniciativa que se alinea con fallos judiciales recientes que dejaron de tratarlos como “cosas” para reconocerlos como sujetos de especial protección.
Cano destacó también que se logró avanzar en la prohibición de la tracción a sangre en Tucumán y que está en debate la eliminación de las riñas de gallos. Asimismo, impulsa normativas para permitir las visitas de mascotas en hospitales y sanatorios, tanto públicos como privados, dado el impacto positivo que generan en la salud emocional de los pacientes.
El legislador enfatizó que estos cambios van acompañados de un principio fundamental: la responsabilidad de los dueños. “No se trata de tener animales de cualquier manera. La forma en que se los cuida, se los educa y se los trata es determinante. Cuando ocurren hechos que dañan a terceros, los propietarios deben hacerse cargo”, señaló.
Respecto al caso ocurrido en Yerba Buena, Cano recordó que los perros actuaron como una jauría y no se detuvieron ni siquiera ante la presencia de sus dueños. “Ese es un ejemplo claro de que la tenencia sin control puede transformarse en un riesgo para toda la comunidad”, advirtió.
Por último, Cano insistió en que Tucumán debe dar un paso hacia una legislación de avanzada en protección animal, que no solo sancione el maltrato, sino que también prevenga situaciones de peligro y promueva la convivencia responsable.