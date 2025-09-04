José Cano propone reconocer a los animales como seres sintientes en Tucumán

El reciente ataque de una jauría de perros a un hombre en Yerba Buena reavivó el debate sobre la necesidad de una legislación más estricta en materia de protección animal y sobre la responsabilidad de quienes tienen mascotas. En este contexto, el legislador José Cano adelantó a LA GACETA que impulsa en la Legislatura una serie de proyectos que buscan fortalecer los derechos de los animales y al mismo tiempo exigir a los dueños un mayor compromiso.