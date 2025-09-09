Secciones
Llegará a Buenos Aires el primer vuelo con deportados argentinos desde Estados Unidos

Será la primera vez en el año que un avión fletado por el gobierno norteamericano tenga como destino final la Argentina.

ESPOSADOS. Así partió el primer avión con inmigrantes deportados con rumbo a Ciudad de Guatemala ESPOSADOS. Así partió el primer avión con inmigrantes deportados con rumbo a Ciudad de Guatemala
Hace 1 Hs

Por primera vez en lo que va del año, un vuelo chárter con argentinos deportados desde Estados Unidos aterrizará en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en el marco del plan de deportaciones masivas impulsado por la administración de Donald Trump.

El avión —un Boeing 767-300 de la empresa Omni Air International, con capacidad para 247 pasajeros— partirá este miércoles desde un aeropuerto no revelado en territorio norteamericano. El itinerario incluye escalas en Bogotá (Colombia) y en el aeropuerto internacional de Confins, Belo Horizonte (Brasil), antes de llegar a Buenos Aires.

Operativo con fuerte hermetismo

El número exacto de argentinos que serán deportados en este vuelo aún no fue confirmado. En anteriores operativos, quienes eran expulsados del país viajaban en vuelos comerciales, siempre escoltados por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

En esta ocasión, se trata de un vuelo exclusivo para deportados, bajo el número de vuelo OAE-3642, con llegada prevista a Brasil a las 19.30 hora local, y despegue hacia la Argentina a las 21.30. El arribo a Ezeiza se estima para la madrugada del jueves.

Contexto: deportaciones masivas bajo Trump

La ofensiva contra los inmigrantes ilegales fue una de las principales banderas de campaña de Donald Trump, y se intensificó desde su regreso a la Casa Blanca. El ICE ya concretó 200.000 deportaciones en 2025, una cifra que no se registraba en Estados Unidos desde hace más de una década.

Además, el gobierno lanzó una campaña de autodeportaciones con publicidad televisiva en países de América Latina. En Argentina, incluso, se emitieron spots de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, advirtiendo sobre los riesgos de ingresar ilegalmente a EE.UU.

Aerolíneas privadas, las grandes beneficiadas

El incremento de expulsiones generó un boom para las aerolíneas chárter contratadas por el ICE. Entre ellas, Omni Air International, con base en Tulsa (Oklahoma), y otras como GlobalX (Miami), Eastern Air Express (Kansas) y Avelo (Houston), que obtienen contratos millonarios para transportar migrantes a sus países de origen.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), estos vuelos buscan repatriar a extranjeros que ingresaron de manera irregular, que no tenían autorización para permanecer en Estados Unidos, que cometieron delitos o que representaban un riesgo para la seguridad nacional.

Un hito en la relación bilateral

El arribo de este vuelo con argentinos deportados marca un precedente en la política migratoria bilateral, en un momento en que el gobierno de Javier Milei busca avanzar en negociaciones con Washington para reincorporar a la Argentina al Programa de Exención de Visas (Visa Waiver Program, VWP).

La llegada del avión a Buenos Aires será seguida de cerca tanto por las autoridades migratorias locales como por organismos de derechos humanos, que alertan sobre el impacto social de este tipo de operativos masivos.

