Instalaron un tótem interactivo que brinda información en la Casa Histórica de la Independencia

La firma del acta de cesión se llevó a cabo en el primer patio del museo, con la rúbrica de Amaya; la vicepresidenta del Ente, Inés Frías Silva; el presidente de la Cámara de Turismo, Héctor Viñuales; y el director del museo, José María Posse. También participaron referentes de la Unión Hotelera y Gastronómica, integrantes de la Cámara de Turismo y trabajadores del Ente, entre ellos Nicolás Micale, director de Promoción, y el ingeniero Jorge Gómez Levin, responsable del área informática que se encargará de la actualización permanente del dispositivo.