Instalaron un tótem interactivo que brinda información en la Casa Histórica de la Independencia

En un acto realizado en el Museo Casa Histórica de la Independencia, se concretó la entrega de un tótem interactivo destinado a mejorar la experiencia de los turistas que recorren el sitio más emblemático de Tucumán. El dispositivo fue cedido por la Cámara de Turismo de Tucumán, mientras que su contenido será administrado por el Ente Tucumán Turismo.
La herramienta, de funcionamiento táctil, permite acceder de manera sencilla y rápida a información sobre alojamientos, bares, restaurantes, circuitos, actividades y eventos, combinando innovación tecnológica con la promoción del destino.
“Es un sistema de información digital que ponemos en la Casa de los argentinos, para que quienes nos visiten puedan conocer en tiempo real qué hacer y dónde ir en Tucumán”, expresó el presidente del Ente Tucumán Turismo, Domingo Amaya, al destacar el valor de este trabajo conjunto.
La firma del acta de cesión se llevó a cabo en el primer patio del museo, con la rúbrica de Amaya; la vicepresidenta del Ente, Inés Frías Silva; el presidente de la Cámara de Turismo, Héctor Viñuales; y el director del museo, José María Posse. También participaron referentes de la Unión Hotelera y Gastronómica, integrantes de la Cámara de Turismo y trabajadores del Ente, entre ellos Nicolás Micale, director de Promoción, y el ingeniero Jorge Gómez Levin, responsable del área informática que se encargará de la actualización permanente del dispositivo.
El director de la Casa Histórica resaltó el valor de esta incorporación: “Hemos recibido más de 120.000 visitantes en la temporada alta y muchos se preguntan qué hacer después de recorrer la Casa. Este tótem es una herramienta que nos pone a la altura de los países que trabajan el turismo como corresponde y que permite prolongar la estadía de los visitantes en Tucumán”.
En la misma línea, Viñuales celebró la elección del espacio: “La Casa Histórica es el lugar más buscado por los turistas en plataformas digitales, y qué mejor que aquí puedan acceder a toda la oferta cultural, gastronómica y turística de la provincia. Esto es parte de un plan integral de promoción y posicionamiento que se sostiene gracias al trabajo conjunto entre sector público y privado”.
El ingeniero Gómez Levin explicó ante los presentes el funcionamiento del artefacto, destacando su carácter intuitivo y atractivo para los usuarios. Recordó además que un dispositivo similar ya funciona en el aeropuerto Benjamín Matienzo, donde concentra un alto número de consultas.