La “10” de Messi tenía dueño frente a Ecuador, pero una lesión lo pone en duda

La Selección Argentina cerrará esta noche su participación en las Eliminatorias Sudamericanas frente a Ecuador, pero la previa está marcada por la incertidumbre en torno a Thiago Almada. El ex Vélez, flamante refuerzo del Atlético de Madrid, se perfilaba como el elegido para heredar la camiseta número 10 ante la ausencia de Lionel Messi, aunque una molestia física lo dejó en duda a pocas horas del partido.
El capitán argentino no viajó a Guayaquil tras ser figura en el Monumental contra Venezuela, y todo apuntaba a que Almada tendría su gran oportunidad. Sin embargo, la sobrecarga muscular que arrastra generó cautela en el cuerpo técnico y Lionel Scaloni aún no confirmó si lo incluirá desde el inicio o si lo preservará.
En caso de que el oriundo de Ciudadela quede descartado, Julián Álvarez aparece como el principal candidato para acompañar a Lautaro Martínez en la delantera, aunque también Giuliano Simeone pelea por un lugar. Incluso el esquema es una incógnita: el DT analiza tanto la opción de cuatro volantes como la de sumar un defensor más en el fondo.
Desde su debut en 2022 ante Guatemala, Almada disputó 11 partidos con la Albiceleste, convirtió cuatro goles y dio tres asistencias. Sus actuaciones lo instalaron como una alternativa clave en la ofensiva y hasta lo llevaron al Mundial de Qatar por la lesión de Joaquín Correa. Ahora, con su presente europeo recién iniciado y después de destacarse en la fase de clasificación, la lesión interrumpe su buen momento.
En el Atlético de Madrid también siguen de cerca su situación: titular desde su llegada, conquistó a la afición con destellos de calidad, aunque esta dolencia obligará a que le realicen estudios a su regreso a España.
La incógnita sobre quién usará la histórica camiseta “10” vuelve a estar en escena. En el pasado, figuras como Sergio Agüero, Ángel Di María, Paulo Dybala y Ángel Correa se pusieron la más icónica en ausencia de Messi. Todo indicaba que hoy sería el turno de Almada, pero la decisión final quedará en manos de Scaloni.