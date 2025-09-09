La “10” de Messi tenía dueño frente a Ecuador, pero una lesión lo pone en duda

La Selección Argentina cerrará esta noche su participación en las Eliminatorias Sudamericanas frente a Ecuador, pero la previa está marcada por la incertidumbre en torno a Thiago Almada. El ex Vélez, flamante refuerzo del Atlético de Madrid, se perfilaba como el elegido para heredar la camiseta número 10 ante la ausencia de Lionel Messi, aunque una molestia física lo dejó en duda a pocas horas del partido.