Argentina vuelve a Guayaquil: ¿cómo le fue a la Selección en sus visitas?

El técnico del combinado local, Sebastián Beccacece, decidió mudar la localía desde Quito con un objetivo claro: evitar la altitud de 2.850 metros sobre el nivel del mar y medirse “de igual a igual” contra potencias como Argentina y Brasil. “Queremos que el resultado dependa de nuestras fuerzas, carácter y mentalidad”, explicó. Bajo esta misma premisa, Ecuador ya había conseguido un empate sin goles contra Brasil.