Argentina vuelve a Guayaquil: ¿cómo le fue a la Selección en sus visitas?

La Selección afrontará su último compromiso en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Este martes, desde las 20:00, la "Albiceleste" visitará a Ecuador en Guayaquil, un escenario inusual para este tipo de duelos.
El técnico del combinado local, Sebastián Beccacece, decidió mudar la localía desde Quito con un objetivo claro: evitar la altitud de 2.850 metros sobre el nivel del mar y medirse “de igual a igual” contra potencias como Argentina y Brasil. “Queremos que el resultado dependa de nuestras fuerzas, carácter y mentalidad”, explicó. Bajo esta misma premisa, Ecuador ya había conseguido un empate sin goles contra Brasil.
Ambas selecciones llegan a este partido con la clasificación asegurada al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Sin embargo, Beccacece insistió en que el choque contra los campeones del mundo es una oportunidad de prueba y crecimiento, más que un motivo de preocupación.
Lionel Scaloni, por su parte, afrontará la cita sin Lionel Messi, quien no formará parte de la delegación argentina. El conjunto albiceleste viene de golear a Venezuela en el Monumental y buscará cerrar la fase con otra actuación convincente.
El historial en Guayaquil
El historial en Guayaquil favorece a Argentina, aunque es corto. En 1960, rumbo a Chile 1962, logró un recordado 6-3. La otra visita fue en 2022, en el camino hacia Qatar, cuando Julián Álvarez convirtió en el empate 1-1. Ahora, en un contexto distinto y con los dos equipos ya clasificados, Argentina intentará sumar otra página positiva en territorio ecuatoriano.