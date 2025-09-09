Fuerte cruce de arqueros en redes tras la victoria del peronismo en Buenos Aires

Las elecciones legislativas de la Provincia de Buenos Aires encendieron la discusión en las redes sociales. Esta vez, el cruce tuvo como protagonistas a dos arqueros argentinos con visiones políticas opuestas: Lucas Bruera y Gastón “Chila” Gómez.
Todo comenzó cuando el ex Racing y San Lorenzo, hoy en Deportes Concepción de Chile, publicó en Instagram: “¡El pueblo padece por falta de entendimiento! Siguen eligiendo lo mismo”. Su comentario apuntaba contra el triunfo de Fuerza Patria, el espacio ligado al peronismo, que superó por más de 13 puntos a La Libertad Avanza.
El mensaje no pasó inadvertido para Bruera, actual arquero de Carabobo en Venezuela y sobrino del ex intendente platense Pablo Bruera, que decidió responderle en X. “¿Cuál sería la falta de entendimiento en este caso? Qué importante dar la discusión en los vestuarios donde hay este tipo de comentarios totalmente vacíos y carentes de sentido”, escribió.
La postura política de Bruera no es nueva. Minutos antes ya había celebrado los resultados con un mensaje dirigido al gobernador Axel Kicillof. “Pegarle a los jubilados, sacarle el remedio a los discapacitados y fundir al país no es gratis, triunfazo @Kicillofok”, expresó.
CuÃ¡l serÃa la falta de entendimiento en este caso? Que importante dar la discusiÃ³n en los vestuarios donde hay este tipo de comentarios totalmente vacÃos y carentes de sentido https://t.co/xAk0kWpscz— Lucas Bruera (@LocoBruera) September 8, 2025
El ida y vuelta entre ambos arqueros rápidamente se viralizó y mostró cómo la discusión electoral se trasladó al ámbito futbolero. Mientras Gómez expresó decepción por la continuidad del peronismo en la provincia, Bruera defendió con firmeza la victoria de Fuerza Patria y no dudó en exponer sus diferencias con un colega de profesión.
Con casi el 99% de las mesas escrutadas, los comicios bonaerenses dejaron al oficialismo con el 47,28% de los votos frente al 33,71% de La Libertad Avanza. Pero además de los resultados, también dejaron un debate inesperado: el de dos arqueros que eligieron la política para mostrar sus posturas dentro y fuera de la cancha.