Secciones
DeportesFútbol

Fuerte cruce de arqueros en redes tras la victoria del peronismo en Buenos Aires

Lucas Bruera y Gastón “Chila” Gómez tuvieron un intercambio en X luego de los comicios legislativos del domingo.

CRUCE POLÉMICO. Lucas Bruera y “Chila” Gómez llevaron a las redes el debate político tras las elecciones legislativas en la Provincia de Buenos Aires. CRUCE POLÉMICO. Lucas Bruera y “Chila” Gómez llevaron a las redes el debate político tras las elecciones legislativas en la Provincia de Buenos Aires.
Hace 1 Hs

Las elecciones legislativas de la Provincia de Buenos Aires encendieron la discusión en las redes sociales. Esta vez, el cruce tuvo como protagonistas a dos arqueros argentinos con visiones políticas opuestas: Lucas Bruera y Gastón “Chila” Gómez.

Todo comenzó cuando el ex Racing y San Lorenzo, hoy en Deportes Concepción de Chile, publicó en Instagram: “¡El pueblo padece por falta de entendimiento! Siguen eligiendo lo mismo”. Su comentario apuntaba contra el triunfo de Fuerza Patria, el espacio ligado al peronismo, que superó por más de 13 puntos a La Libertad Avanza.

El mensaje no pasó inadvertido para Bruera, actual arquero de Carabobo en Venezuela y sobrino del ex intendente platense Pablo Bruera, que decidió responderle en X. “¿Cuál sería la falta de entendimiento en este caso? Qué importante dar la discusión en los vestuarios donde hay este tipo de comentarios totalmente vacíos y carentes de sentido”, escribió.

La postura política de Bruera no es nueva. Minutos antes ya había celebrado los resultados con un mensaje dirigido al gobernador Axel Kicillof. “Pegarle a los jubilados, sacarle el remedio a los discapacitados y fundir al país no es gratis, triunfazo @Kicillofok”, expresó.

El ida y vuelta entre ambos arqueros rápidamente se viralizó y mostró cómo la discusión electoral se trasladó al ámbito futbolero. Mientras Gómez expresó decepción por la continuidad del peronismo en la provincia, Bruera defendió con firmeza la victoria de Fuerza Patria y no dudó en exponer sus diferencias con un colega de profesión.

Con casi el 99% de las mesas escrutadas, los comicios bonaerenses dejaron al oficialismo con el 47,28% de los votos frente al 33,71% de La Libertad Avanza. Pero además de los resultados, también dejaron un debate inesperado: el de dos arqueros que eligieron la política para mostrar sus posturas dentro y fuera de la cancha.

Temas Elecciones 2025 Buenos AiresPablo BrueraLiga Profesional de Fútbol
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Rutas peligrosas: cinco muertos en 72 horas por accidentes de tránsito en Tucumán
1

Rutas peligrosas: cinco muertos en 72 horas por accidentes de tránsito en Tucumán

Las fuerzas del cielo no votan
2

Las fuerzas del cielo no votan

Milei sintió el impacto de las urnas y reperfila el rumbo político
3

Milei sintió el impacto de las urnas y reperfila el rumbo político

Javier Milei encabezó la primera reunión de la mesa política y respaldó a Martín Menem
4

Javier Milei encabezó la primera reunión de la mesa política y respaldó a Martín Menem

El tiempo en Tucumán: preparate para volver a casa con el abrigo en la mano
5

El tiempo en Tucumán: preparate para volver a casa con el abrigo en la mano

Gobernadores, en pie de lucha: Provincias Unidas busca llevar un mensaje conjunto frente a Milei
6

Gobernadores, en pie de lucha: Provincias Unidas busca llevar un mensaje conjunto frente a Milei

Más Noticias
Javier Milei encabezó la primera reunión de la mesa política y respaldó a Martín Menem

Javier Milei encabezó la primera reunión de la mesa política y respaldó a Martín Menem

Confirmado: Atlético Tucumán vs River se jugará con público visitante en Tucumán

Confirmado: Atlético Tucumán vs River se jugará con público visitante en Tucumán

Aseguraron que Zaira Nara se encerró en un baño con un actor y esta fue su reacción

Aseguraron que Zaira Nara se encerró en un baño con un actor y esta fue su reacción

Rutas peligrosas: cinco muertos en 72 horas por accidentes de tránsito en Tucumán

Rutas peligrosas: cinco muertos en 72 horas por accidentes de tránsito en Tucumán

Qué puede pasar con el dólar y el riesgo país tras la dura reacción de los mercados a la derrota electoral del Gobierno nacional

Qué puede pasar con el dólar y el riesgo país tras la dura reacción de los mercados a la derrota electoral del Gobierno nacional

El tiempo en Tucumán: preparate para volver a casa con el abrigo en la mano

El tiempo en Tucumán: preparate para volver a casa con el abrigo en la mano

Agenda de TV: ¿A qué hora juega y dónde ver en vivo Ecuador vs Argentina por las Eliminatorias?

Agenda de TV: ¿A qué hora juega y dónde ver en vivo Ecuador vs Argentina por las Eliminatorias?

Milei sintió el impacto de las urnas y reperfila el rumbo político

Milei sintió el impacto de las urnas y reperfila el rumbo político

Comentarios