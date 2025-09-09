Secciones
Sin autódromo por las obras del MotoGP: Buenos Aires tendrá un circuito callejero para el TC2000

La categoría volverá a las calles porteñas después de 13 años. El trazado de 2.790 metros se armará en Villa Soldati y será inaugurado el 14 y 15 de marzo de 2026.

PRESENTACIÓN OFICIAL. El jefe de Gobierno, Jorge Macri, lanzó el proyecto del circuito callejero en Villa Soldati bajo el lema “La Ciudad es la Pista”. PRESENTACIÓN OFICIAL. El jefe de Gobierno, Jorge Macri, lanzó el proyecto del circuito callejero en Villa Soldati bajo el lema “La Ciudad es la Pista”. GCBA
Hace 1 Hs

Una carrera distinta está en camino para el automovilismo argentino. El gobierno porteño confirmó que el TC2000 se correrá por primera vez en un circuito callejero en el barrio de Villa Soldati. Será el 14 y 15 de marzo de 2026 y marcará el regreso de la categoría a las calles porteñas después de más de una década.

El trazado tendrá 2.790 metros de extensión y pasará por las avenidas Coronel Roca y Escalada, además de atravesar sectores del Parque de la Ciudad, el Parque Roca, el Lago Lugano y los accesos al estadio Mary Terán de Weiss. La recta principal, de 720 metros, se ubicará sobre la avenida Roca. Los boxes estarán dentro del Parque de la Ciudad y contarán con 200 metros de extensión.

“La Ciudad es la Pista”

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, presentó el proyecto bajo ese lema y destacó que la llegada del TC2000 al sur de la Ciudad forma parte de un plan de desarrollo que incluye infraestructura, viviendas y un polo de entretenimiento y logística. “Por primera vez llegará al sur una fiesta del automovilismo”, sostuvo.

Por su parte, el secretario de Deportes, Fabián Turnes, aseguró: “Vamos a seguir manteniendo la categoría para continuar la pasión del deporte, de los pilotos, de los equipos y del público. Seguimos impulsando el proyecto que está poniendo en valor al Sur con el Parque Roca y el Parque Olímpico”.

Para la competencia se instalarán 1.500 metros de muros de contención, 12 tribunas desmontables y 300 baños químicos. Además, habrá cuatro pantallas LED, dos hospitales de campaña, 15 ambulancias y un helicóptero de apoyo. Se estima que alrededor de 1.800 personas estarán afectadas a la organización del evento.

NUEVO ESCENARIO. El trazado tendrá 2.790 metros, con recta principal sobre la avenida Coronel Roca y boxes dentro del Parque de la Ciudad. NUEVO ESCENARIO. El trazado tendrá 2.790 metros, con recta principal sobre la avenida Coronel Roca y boxes dentro del Parque de la Ciudad. GCBA

Al igual que en otros circuitos urbanos, el trazado será de uso temporario: se montará sólo para cada carrera y luego se desarmará para restablecer la circulación normal.

Antecedentes y expectativas

Buenos Aires ya tuvo experiencias con circuitos callejeros. En 2012 el TC2000 corrió en pleno centro, en un recorrido que pasaba por el Obelisco, la Catedral Metropolitana y el Teatro Colón. Un año después, la “Ronda de Buenos Aires” en Recoleta reunió a casi un millón de personas frente a la Facultad de Derecho y la Plaza Francia.

Ahora, el nuevo desafío será en Villa Soldati. Para Matías Rossi, piloto de Toyota, la expectativa es alta. “El callejero es algo muy lindo, sobre todo con este nuevo auto que es más rápido. Quiero conocer la pista. Son carreras que todos los pilotos quieren correr. Siempre presentan la dificultad del sobrepaso, pero eso también las hace entretenidas”, expresó.

ANTECEDENTE ICÓNICO. En 2012, el TC2000 corrió frente al Obelisco en un callejero que convocó a miles de fanáticos en pleno centro porteño. ANTECEDENTE ICÓNICO. En 2012, el TC2000 corrió frente al Obelisco en un callejero que convocó a miles de fanáticos en pleno centro porteño.

El armado de este circuito coincide con el cierre del Autódromo Oscar y Juan Gálvez, que entrará en obras de remodelación a fin de 2025. Con una inversión estimada en 150 millones de dólares, se busca que el histórico trazado quede homologado para recibir al MotoGP en marzo de 2027, después de 28 años de ausencia en el país.

Mientras duren esas obras, Buenos Aires tendrá su propio callejero. Y el TC2000 será el encargado de estrenarlo.

