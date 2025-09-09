Club LA GACETA entregó sus tarjetas a jugadores y cuerpo técnico de Atlético Tucumán

“Es un placer recibir la tarjeta de LA GACETA con el escudo de nuestro querido Atlético; pertenecer a esta familia es un gusto para nosotros”, expresó Pusineri, quien destacó que utilizará el plástico para acceder a descuentos en supermercados, comercios y cafeterías, actividades que realiza con su familia y su vida cotidiana en la ciudad.