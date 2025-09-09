Secciones
Club LA GACETA entregó sus tarjetas a jugadores y cuerpo técnico de Atlético Tucumán

El convenio entre el club y el diario permite que el plantel acceda a beneficios exclusivos en comercios, supermercados y servicios. La palabra de Lucas Pusineri.

Hace 3 Hs

Club LA GACETA hizo entrega de sus tarjetas a todo el cuerpo técnico y a los jugadores de Atlético Tucumán. La ceremonia tuvo lugar en el Complejo José Salmoiraghi y contó con la presencia del director técnico, Lucas Pusineri, y Santiago Molina, encargado del departamento de marketing del club.

La iniciativa forma parte de un acuerdo institucional firmado en febrero entre nuestro diario y Atlético Tucumán, dos instituciones centenarias de la provincia. Gracias a este convenio, todos los socios del club acceden automáticamente a beneficios de LA GACETA, convirtiéndose en miembros de Club La Gaceta. Actualmente, más de 15.000 socios activos del club disfrutan de este beneficio.

“Es un placer recibir la tarjeta de LA GACETA con el escudo de nuestro querido Atlético; pertenecer a esta familia es un gusto para nosotros”, expresó Pusineri, quien destacó que utilizará el plástico para acceder a descuentos en supermercados, comercios y cafeterías, actividades que realiza con su familia y su vida cotidiana en la ciudad.

Además, Pusineri aprovechó la ocasión para reflexionar sobre la actualidad del equipo y la competencia interna del plantel. “La competencia entre los jugadores genera crecimiento y eleva el nivel de rendimiento. Buscamos que Atlético sea competitivo, y cada partido es una oportunidad para demostrarlo”, afirmó.

El convenio también incluye a los empleados del club, quienes ahora forman parte de la comunidad de LA GACETA y pueden acceder a todos los beneficios asociados. Según detalló Molina, la campaña para incorporar a nuevos socios continúa y se extenderá hasta los festejos por el 125 aniversario del club, consolidando así un proyecto a largo plazo.

Temas Lucas PusineriAtlético Tucumán
