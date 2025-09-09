Luis Juez sigue molesto con Milei por el ataque que recibe en las redes: “No se puede gobernar un país si no podés frenar un par de tuiteros”

El senador Luis Juez volvió a marcar agenda dentro de la política nacional tras sus explosivas declaraciones contra el Gobierno de Javier Milei. El referente del Frente Cívico, aliado de La Libertad Avanza (LLA) en Córdoba, se mostró molesto por los ataques recibidos desde sectores libertarios y dejó una frase que resonó en el oficialismo:
“No se puede gobernar un país si no podés frenar un par de tuiteros. Yo no me arrodillo ante nadie, solo ante Dios”.
La declaración se produjo en una entrevista con LN+, donde el cordobés también recordó su negativa a votar contra los derechos de las personas con discapacidad.
Luis Juez, entre la crítica y la alianza con Milei
En medio de la derrota de La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires y la crisis interna del oficialismo, Juez aparece como una pieza clave para sostener el armado libertario en Córdoba.
A pesar de la tensión, el senador reapareció en el comando de campaña de LLA en Córdoba, acompañado por el diputado Gabriel Bornoroni y el candidato local Gonzalo Roca, con el objetivo de definir la estrategia electoral frente a un escenario cada vez más adverso.
“Me pidieron disculpas y yo sigo acompañando. Pero no entiendo ciertas actitudes. No me podés pedir que vote en contra de Discapacidad”, insistió Juez.
El rol de Luis Juez en la campaña cordobesa
El Frente Cívico, espacio liderado por Juez, firmó una alianza electoral con Milei en Córdoba. Aunque el senador tiene mandato en el Senado hasta 2027, su figura resulta fundamental para dotar de estructura territorial y fiscales a la campaña libertaria.
La principal preocupación dentro de LLA es la falta de fiscalización frente a un aparato provincial sólido, con más de 25 años de victorias consecutivas del peronismo cordobés. En ese contexto, Juez es visto como un “agua en el desierto” para sostener la presencia libertaria en la provincia.
La interna libertaria y el “caso Gordo Dan”
La tensión entre Juez y el oficialismo se agravó tras los ataques que recibió en redes sociales por parte del influencer Gordo Dan, identificado con “Las Fuerzas del Cielo”. El episodio generó un repudio generalizado y abrió especulaciones sobre una posible ruptura con Milei.
Finalmente, Juez mantuvo su respaldo, pero dejó claro que su apoyo no es incondicional:
“El presidente no me habló. Gente de su riñón vuelve a agraviarme. Yo los voy a acompañar, pero hay límites”.
El efecto en el Gobierno provincial
En paralelo, el Gobierno de Córdoba observa con expectativa las turbulencias libertarias. El oficialismo local, liderado por Martín Llaryora y con Juan Schiaretti encabezando la lista de diputados, busca capitalizar la crisis nacional para ampliar su representación en el Congreso.
El Centro Cívico confía en seducir a los votantes desencantados con Milei que lo apoyaron en el balotaje de 2023 pero que no forman parte del núcleo duro libertario.