Luis Juez sigue molesto con Milei por el ataque que recibe en las redes: “No se puede gobernar un país si no podés frenar un par de tuiteros”

El senador Luis Juez volvió a marcar agenda dentro de la política nacional tras sus explosivas declaraciones contra el Gobierno de Javier Milei. El referente del Frente Cívico, aliado de La Libertad Avanza (LLA) en Córdoba, se mostró molesto por los ataques recibidos desde sectores libertarios y dejó una frase que resonó en el oficialismo: