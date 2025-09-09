Pusineri, en la previa de Newell’s: “Atlético Tucumán tiene que ser competitivo y dejar una huella”

Profesionalismo y objetivos claros

Pusineri subrayó que la conducción de un grupo en el fútbol exige adaptarse a los tiempos actuales, pero sin perder el norte. “Hay que aggiornarse sobre la conducción, porque esto es un ámbito profesional. En un plantel muchos juegan y otros no, pero todos tenemos que tirar para el mismo lado. En el proceso hay cosas positivas y negativas, pero lo importante es que a Atlético Tucumán le vaya bien”, afirmó.