Pusineri, en la previa de Newell’s: “Atlético Tucumán tiene que ser competitivo y dejar una huella”

Atlético ultima detalles para visitar a Newell’s en el “Coloso del Parque”, en un partido que asoma como un nuevo desafío para los dirigidos por Lucas Pusineri. El entrenador habló en la previa y dejó varias definiciones sobre el presente del equipo, la necesidad de ser competitivos en cada encuentro y el objetivo de seguir creciendo en la tabla de posiciones.
“Uno trata de no gastarse porque a medida que los días avanzan, los jugadores necesitan esa efervescencia del entrenador. A veces me voy quedando con las cuerdas vocales un poco deterioradas, pero forma parte del oficio”, reconoció entre risas.
Profesionalismo y objetivos claros
Pusineri subrayó que la conducción de un grupo en el fútbol exige adaptarse a los tiempos actuales, pero sin perder el norte. “Hay que aggiornarse sobre la conducción, porque esto es un ámbito profesional. En un plantel muchos juegan y otros no, pero todos tenemos que tirar para el mismo lado. En el proceso hay cosas positivas y negativas, pero lo importante es que a Atlético Tucumán le vaya bien”, afirmó.
El técnico insistió en que la clave está en sostener un nivel de competitividad constante, sin importar el rival o las circunstancias: “Ser competitivo significa tener un plantel con competencia interna, porque eso eleva la vara del rendimiento. El hincha sabe que este equipo puede ganar, como lo hizo contra Boca o Independiente. Aunque en el último partido no logramos el triunfo, el equipo fue muy competitivo, y eso es lo que buscamos: la mejor performance”.
Consolidar a los juveniles y dejar un legado
Dentro de esa búsqueda, Pusineri destacó el crecimiento de los jóvenes que vienen de las divisiones formativas. “Hoy tenemos chicos que se van consolidando en Primera, y eso le da un valor agregado al equipo. Lo importante es dejar un legado, una huella, y que el hincha sienta que recibe de su equipo la reciprocidad que espera. No siempre se puede ganar en este deporte tan ingrato, pero sí se puede ofrecer identidad y compromiso”, reflexionó.
La ilusión ante Newell’s
En relación al duelo contra la “Lepra”, el entrenador expresó sus expectativas: “Ojalá podamos sacar un resultado muy positivo que nos permita seguir escalando en la tabla. Tenemos la ilusión de darle una alegría a nuestra gente y a nosotros mismos. Esperemos que se corte esta racha adversa y podamos mostrar lo que preparamos semana a semana”.
Con un tono más distendido, Pusineri incluso mencionó al histórico Cristian Fabbiani, hoy técnico rival, a quien definió con humor como “un ogro” al que intentarán vencer.
Un mensaje a la sociedad
Más allá del fútbol, el DT dejó un mensaje sobre la importancia de preservar la convivencia en los estadios. “Me gusta que haya público visitante siempre y cuando se cuiden las cercanías al estadio. En la primera fecha hubo inconvenientes que complicaron a las familias de Atlético para llegar. El folclore del fútbol no siempre es bueno; hay que manejarse con respeto y cuidar la sociedad en la que vivimos. El cambio empieza por uno mismo”, cerró.
Atlético llega a Rosario con la premisa de mantener la competitividad y el compromiso, en busca de un triunfo que reafirme el camino de Pusineri y su plantel en este nuevo capítulo de la temporada.