Los jugadores de Atlético Tucumán recibieron las tarjetas del Club LA GACETA

Atlético y LA GACETA sellaron a comienzos de año un acuerdo que ya empieza a mostrar sus frutos. En una jornada especial, el plantel profesional recibió las tarjetas individuales de Club LA GACETA, en un acto que contó con la presencia de dirigentes, representantes del diario y los propios jugadores. El encuentro, que también incluyó la entrega de un mate personalizado con el escudo “decano”, simbolizó la unión de dos instituciones centenarias que marcan la vida social y deportiva de la provincia.