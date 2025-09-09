Los jugadores de Atlético Tucumán recibieron las tarjetas del Club LA GACETA

Atlético y LA GACETA sellaron a comienzos de año un acuerdo que ya empieza a mostrar sus frutos. En una jornada especial, el plantel profesional recibió las tarjetas individuales de Club LA GACETA, en un acto que contó con la presencia de dirigentes, representantes del diario y los propios jugadores. El encuentro, que también incluyó la entrega de un mate personalizado con el escudo “decano”, simbolizó la unión de dos instituciones centenarias que marcan la vida social y deportiva de la provincia.
Estuvieron presentes Santiago Molina, subsecretario de Marketing de Atlético; Fernanda Soria y Justina Aguirre, en representación de LA GACETA; y todo el primer equipo profesional, acompañado por el entrenador Lucas Pusineri. El gesto institucional fue la ocasión propicia para remarcar los alcances de un convenio que beneficia a más de 15.000 socios activos del club, que ya disfrutan de su impacto cotidiano.
¿Cómo funciona el convenio?
El acuerdo, rubricado en febrero, establece que todos los socios con la cuota al día acceden de manera gratuita a la suscripción digital de LA GACETA. Además, reciben una tarjeta exclusiva que los convierte automáticamente en miembros de Club LA GACETA, programa que otorga descuentos y promociones en combustibles, supermercados, cadenas de comida rápida, restaurantes, tiendas de ropa y múltiples servicios.
“Todos los socios tienen la suscripción digital para leer el diario sin límites y tienen el club LA GACETA para poder aprovechar todos los beneficios”, dijo Soria, en relación al acuerdo entre ambas instituciones.
La operatividad es totalmente digital, lo que permite que cada beneficio pueda aplicarse de manera inmediata. De esta manera, Atlético no solo refuerza el sentido de pertenencia entre sus hinchas, sino que también amplía la red de beneficios tangibles que acompañan al ser socio del club.
“Este acuerdo que empezamos en febrero es un paso más en la profesionalización del vínculo con nuestra gente. Todos los socios activos, que ya superan los 15.000, son también parte de Club LA GACETA”, explicó Molina. “Es una campaña a largo plazo, pensada como política institucional. Que el estadio se habilite solo para socios fue una manera de aumentar la masa societaria y darle valor a la pertenencia”, agregó.
Pusineri y la tarjeta con el escudo
El entrenador se mostró entusiasmado al recibir su tarjeta personalizada con el escudo de Atlético. “Es un placer poder recibir la tarjeta de LA GACETA por ser socios y pertenecer también a esa familia. Es un gusto para nosotros”, dijo Pusineri, en un clima distendido.
El técnico, entre risas, reconoció que ya piensa en aprovechar los beneficios. “Lo usamos con mi familia en supermercados, cafés o al cargar nafta. Está buenísimo”, dijo.
Más allá de la anécdota, Pusineri aprovechó el espacio para hablar de la importancia de la competitividad en su plantel y del rol social del club. “Ser competitivo significa tener una competencia interna sana que eleve el rendimiento. El hincha sabe que su equipo puede enfrentar de igual a igual a cualquier rival. Eso es lo que buscamos: consolidar a los chicos de inferiores, mantener el objetivo y dejar un legado”, reflexionó.
Más que un beneficio económico
El convenio no se limita a lo material. Representa una alianza simbólica entre un club y un medio que forman parte de la identidad tucumana. “Los jugadores, los empleados, los socios: todos somos parte. El plantel profesional tiene contrato, tiene sus derechos y obligaciones, y entre ellos está también disfrutar de los beneficios del Club LA GACETA”, dijo Molina.
Durante la entrega, algunos futbolistas e integrantes del cuerpo técnico también bromearon sobre el uso inmediato que le darán a la tarjeta. “Con esto voy a invitarla a comer a mi esposa”, dijo sonriente Matías Villavicencio, ayudante de campo del “Decano”. El gesto, simple pero ilustrativo, muestra cómo la propuesta trasciende lo institucional para insertarse en la vida cotidiana de los protagonistas.
Una apuesta a largo plazo
El plan de socios del “decano”, que ya superó los 15.000 activos, continúa creciendo y apunta a celebrarse en grande en los 123 años del club. En paralelo, LA GACETA fortalece su programa de fidelización a través de una alianza que amplía su comunidad digital y acerca beneficios tangibles a miles de tucumanos.
En tiempos donde el fútbol exige resultados inmediatos, este tipo de acuerdos refuerzan la dimensión social de los clubes, entendidos como espacios de pertenencia y construcción colectiva. Atlético y LA GACETA, desde sus centenarias historias, decidieron unir fuerzas para que el sentido de ser socio no solo se viva en la cancha, sino también en el día a día.
“Lo importante es dejar una huella. Que el hincha sienta que este club le devuelve algo más. Que ser parte tenga valor más allá de los 90 minutos”, concluyó Pusineri, sintetizando el espíritu de un convenio que llegó para quedarse.