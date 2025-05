"Este festival ya es parte del calendario cultural de la provincia": cómo será la cuarta peña de Tocando al Frente

La idea es que la gente cuente con todas las comodidades y no le tenga miedo al frío: “la apuesta es ir generando un lugar placentero, con carpas y fogoneros, porque además de un gran evento musical, es un encuentro para que toda la familia pueda ir con una cartelera muy tucumana, como la lo hemos demostrado en las anteriores ocasiones”. “Tenemos sector de barras, un living donde el público se sentará en mesas y la zona abierta para que todos bailen y se muevan sin problema. La propuesta empieza tipo after office para tomar algo mientras cae la tarde en un lugar lindísimo, y así no terminar tarde”, agrega.