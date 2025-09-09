Kevin Zenón cerca de dejar Boca: CSKA Moscú mejoró la oferta y avanza la negociación

El club de La Ribera busca sacar un rédito económico después de haber invertido U$S 3.500.000 a comienzos de 2024. Como Unión de Santa Fe conserva un 20% de la ficha, la expectativa es que el monto final ronde los U$S 10.000.000 para justificar la salida del futbolista. A eso se suma el nuevo impuesto a las transferencias al exterior, que pasó del 7,5 al 13,06% y representa un fuerte recorte en el dinero neto que ingresa a las arcas de los clubes argentinos.