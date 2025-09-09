Kevin Zenón cerca de dejar Boca: CSKA Moscú mejoró la oferta y avanza la negociación

El futuro de Kevin Zenón parece estar lejos de la Bombonera. En las últimas horas, el CSKA Moscú presentó una nueva propuesta para quedarse con el mediocampista y la negociación se encamina a buen puerto. El mercado de pases en Rusia cierra el 11 de septiembre y, a contrarreloj, los dirigentes del club ruso se acercaron a las cifras que exige Boca, lo que abrió nuevamente la puerta a la transferencia.
La primera oferta había sido desestimada porque rondaba los números que también había puesto sobre la mesa Olympiacos de Grecia, cuya propuesta de siete millones de dólares por el 80% del pase no conformó a la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme. Sin embargo, CSKA decidió mejorar la cifra y dejó a Boca con un escenario mucho más favorable para avanzar en el traspaso.
El club de La Ribera busca sacar un rédito económico después de haber invertido U$S 3.500.000 a comienzos de 2024. Como Unión de Santa Fe conserva un 20% de la ficha, la expectativa es que el monto final ronde los U$S 10.000.000 para justificar la salida del futbolista. A eso se suma el nuevo impuesto a las transferencias al exterior, que pasó del 7,5 al 13,06% y representa un fuerte recorte en el dinero neto que ingresa a las arcas de los clubes argentinos.
Zenón, que fue titular en el Mundial de Clubes, viene de perder protagonismo en el equipo. Su salida se relaciona tanto con las ofertas de Europa como con un rendimiento que no logró sostener después de un buen arranque en Boca. En los últimos encuentros ni siquiera fue convocado y desde su entorno admiten que ve con buenos ojos cambiar de aire.
Desde su llegada en 2024, el mediocampista santafesino disputó 72 partidos y convirtió 10 goles con la camiseta azul y oro. Ahora, todo indica que su destino estará en Rusia, donde el CSKA Moscú busca cerrar una incorporación que se transformaría en una de las más resonantes de este mercado.