Boca desestimó la propuesta de Olympiacos por Zenón y espera más dinero

En los últimos días, Boca recibió una propuesta de Olympiacos de Grecia de siete millones de dólares por el 80% de su pase (el 20% pertenece a Unión de Santa Fe) y otra del CSKA de Moscú, cuyos números no trascendieron. Ambas fueron desestimadas por considerarse insuficientes. La dirigencia “xeneize” mantiene la postura de no desprenderse del jugador por menos de una cifra cercana a su cláusula de rescisión, valuada en 15 millones de dólares. En febrero ya había descartado 10 millones del Porto.