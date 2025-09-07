Boca desestimó la propuesta de Olympiacos por Zenón y espera más dinero

Kevin Zenón atraviesa un momento clave en su carrera. El mediocampista de Boca, de 27 años, dejó de estar en la consideración de Miguel Ángel Russo y ni siquiera fue convocado al banco de suplentes en los últimos encuentros frente a Banfield y Aldosivi. La situación llega en paralelo a las negociaciones por su futuro, con ofertas rechazadas desde Europa.
En los últimos días, Boca recibió una propuesta de Olympiacos de Grecia de siete millones de dólares por el 80% de su pase (el 20% pertenece a Unión de Santa Fe) y otra del CSKA de Moscú, cuyos números no trascendieron. Ambas fueron desestimadas por considerarse insuficientes. La dirigencia “xeneize” mantiene la postura de no desprenderse del jugador por menos de una cifra cercana a su cláusula de rescisión, valuada en 15 millones de dólares. En febrero ya había descartado 10 millones del Porto.
El propio Zenón expresó su deseo de emigrar, aunque no forzó su salida. Sin embargo, esa actitud habría incidido en la pérdida de protagonismo dentro del plantel. En el Clausura 2025, apenas jugó 30 minutos frente a Argentinos, ocho contra Unión y 15 ante Huracán. Después no sumó minutos frente a Racing ni Independiente Rivadavia. En la Copa Argentina solo disputó cinco minutos en la eliminación frente a Atlético. Sus últimas titularidades fueron en el Mundial de Clubes, donde incluso una mano suya anuló un gol de Merentiel ante Auckland City.
Boca pagó tres millones de dólares por su pase y lo tiene bajo contrato hasta fines de 2028. Hoy, con su rendimiento en baja y el mercado europeo cerca de cerrarse, el futuro de Zenón se definirá en las próximas horas.