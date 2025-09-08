Jaldo: “Logramos superávit con la gente adentro, no con ajuste”

Finalmente, la intendenta remarcó la importancia de la cercanía con los vecinos. “Nosotros salimos todos los días a recorrer los barrios y de ahí se extraen los contenidos que circulan en redes sociales. Lo más importante es la cercanía con la gente, y eso no se actúa ni se imposta. Soy como soy, con lo bueno y lo malo. También soy autocrítica de mi gestión, y creo que la gente valora a un funcionario que está en la calle, que controla y que escucha”, concluyó.