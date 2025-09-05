El encuentro de dos leyendas: la foto de Messi y Charly García que explotó en las redes sociales

La goleada 3-0 de la Selección Argentina frente a Venezuela en el Monumental no solo quedó marcada por los goles de Lionel Messi y la emoción de su última presentación oficial en el país. También fue una noche que reunió a figuras emblemáticas de la cultura nacional.
Entre las presencias destacadas estuvo la del legendario músico Charly García, que a sus 73 años acudió al estadio en silla de ruedas y fue recibido con un enorme cariño. Su aparición causó sorpresa y rápidamente se transformó en una de las imágenes más comentadas del encuentro.
Charly fue visto ingresando al vestuario de la Selección una vez finalizado el partido. Allí saludó a los jugadores y compartió un momento íntimo con ellos, en medio de un clima cargado de emoción tras la victoria.
El punto más alto de la noche se dio cuando Messi y García se retrataron juntos. Una foto que unió dos pasiones argentinas –el fútbol y el rock–, con dos ídolos indiscutidos como protagonistas, se hizo viral en cuestión de minutos.
Además, Messi compartió la imagen en su cuenta de Instagram con un mensaje dedicado al músico: “¡Qué gran placer conocerte, maestro! ¡Sos enorme @Charlygarcia!”. El posteo rápidamente se llenó de likes y comentarios, convirtiéndose en otro de los grandes momentos de la jornada.
El cruce que se volvió histórico
El abrazo y la foto entre Messi y Charly García se convirtieron en un símbolo de la noche. No fue solo un triunfo deportivo, sino un encuentro entre dos leyendas vivas que traspasaron fronteras y emocionaron a millones de argentinos.