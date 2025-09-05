Secciones
DeportesFútbol

El encuentro de dos leyendas: la foto de Messi y Charly García que explotó en las redes sociales

Tras la goleada a Venezuela, el capitán de la Selección y el ícono del rock argentino regalaron una postal histórica.

El encuentro de dos leyendas: la foto de Messi y Charly García que explotó en las redes sociales
Hace 3 Hs

La goleada 3-0 de la Selección Argentina frente a Venezuela en el Monumental no solo quedó marcada por los goles de Lionel Messi y la emoción de su última presentación oficial en el país. También fue una noche que reunió a figuras emblemáticas de la cultura nacional.

Entre las presencias destacadas estuvo la del legendario músico Charly García, que a sus 73 años acudió al estadio en silla de ruedas y fue recibido con un enorme cariño. Su aparición causó sorpresa y rápidamente se transformó en una de las imágenes más comentadas del encuentro.

Charly fue visto ingresando al vestuario de la Selección una vez finalizado el partido. Allí saludó a los jugadores y compartió un momento íntimo con ellos, en medio de un clima cargado de emoción tras la victoria.

El punto más alto de la noche se dio cuando Messi y García se retrataron juntos. Una foto que unió dos pasiones argentinas –el fútbol y el rock–, con dos ídolos indiscutidos como protagonistas, se hizo viral en cuestión de minutos.

Además, Messi compartió la imagen en su cuenta de Instagram con un mensaje dedicado al músico: “¡Qué gran placer conocerte, maestro! ¡Sos enorme @Charlygarcia!”. El posteo rápidamente se llenó de likes y comentarios, convirtiéndose en otro de los grandes momentos de la jornada.

El cruce que se volvió histórico

El abrazo y la foto entre Messi y Charly García se convirtieron en un símbolo de la noche. No fue solo un triunfo deportivo, sino un encuentro entre dos leyendas vivas que traspasaron fronteras y emocionaron a millones de argentinos.

Temas Lionel MessiCharly GarcíaVenezuelaSelección Argentina de fútbolEl PaísSelección Venezolana de FútbolEliminatorias 2026
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Fuerte cruce por los dichos ofensivos contra Luis Juez; Francos repudió los comentarios de El Gordo Dan
1

Fuerte cruce por los dichos ofensivos contra Luis Juez; Francos repudió los comentarios de "El Gordo Dan"

Vecinos alertaron que un grupo de ciclistas adolescentes alteran las calles del microcentro
2

Vecinos alertaron que un grupo de ciclistas adolescentes alteran las calles del microcentro

La inquietante trama oculta detrás de los robos en Tafí del Valle
3

La inquietante trama oculta detrás de los robos en Tafí del Valle

El Senado anuló el veto de Milei contra la emergencia en discapacidad y puso límites a los DNU
4

El Senado anuló el veto de Milei contra la emergencia en discapacidad y puso límites a los DNU

Después del ataque de la jauría, “Cachito” fue nuevamente aprehendido por la Policía
5

Después del ataque de la jauría, “Cachito” fue nuevamente aprehendido por la Policía

Un dictamen fiscal aconseja rechazar la impugnación a la candidatura de Jaldo
6

Un dictamen fiscal aconseja rechazar la impugnación a la candidatura de Jaldo

Más Noticias
Murió Ernesto García Soaje, el dirigente que devolvió títulos y grandeza a San Martín de Tucumán

Murió Ernesto García Soaje, el dirigente que devolvió títulos y grandeza a San Martín de Tucumán

El récord que ni Messi ni Cristiano pudieron alcanzar: ¿quién es el máximo goleador de las Eliminatorias?

El récord que ni Messi ni Cristiano pudieron alcanzar: ¿quién es el máximo goleador de las Eliminatorias?

Antonela Roccuzzo dijo lo que todos pensamos: la tierna dedicatoria por la despedida de Messi

Antonela Roccuzzo dijo lo que todos pensamos: la tierna dedicatoria por la despedida de Messi

Fuerte cruce por los dichos ofensivos contra Luis Juez; Francos repudió los comentarios de El Gordo Dan

Fuerte cruce por los dichos ofensivos contra Luis Juez; Francos repudió los comentarios de "El Gordo Dan"

¿Dónde ver en vivo el partido entre Colegiales y San Martín?

¿Dónde ver en vivo el partido entre Colegiales y San Martín?

Agenda de TV del viernes: Colapinto inicia las pruebas en Monza y Djokovic-Alcaraz van por la final del US Open

Agenda de TV del viernes: Colapinto inicia las pruebas en Monza y Djokovic-Alcaraz van por la final del US Open

Con Messi como gran figura y varios puntos altos, así quedó el 1x1 de Argentina en la goleada sobre Venezuela

Con Messi como gran figura y varios puntos altos, así quedó el 1x1 de Argentina en la goleada sobre Venezuela

Qué dijo Lionel Scaloni luego de la goleada de Argentina sobre Venezuela

Qué dijo Lionel Scaloni luego de la goleada de Argentina sobre Venezuela

Comentarios