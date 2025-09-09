Secciones
“San Miguel de Tucumán logró erradicar el 40% de sus basurales a cielo abierto”, contó Julieta Migliavacca

La secretaria de Ambiente de San Miguel de Tucumán repasó los avances y desafíos que enfrenta la ciudad en materia de limpieza, recolección de residuos y concientización ciudadana.

La secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, Julieta Migliavacca, repasó en LA GACETA los avances y desafíos que enfrenta la ciudad en materia de limpieza, recolección de residuos y concientización ciudadana.

“Uno de los grandes objetivos de nuestra gestión fue erradicar los basurales a cielo abierto en la capital. En ese marco, en enero de 2024 declaramos la emergencia ambiental, que continúa vigente, y a partir de allí implementamos distintas acciones”, señaló.

Entre las medidas principales se encuentra el programa “Separá”, que promueve la recolección diferenciada de residuos secos y limpios. Migliavacca explicó que la iniciativa comenzó en la zona de las cuatro avenidas y que hoy se extiende a barrios y comercios fuera del microcentro. 

“Este último trimestre crecimos un 17% en la separación diferenciada, gracias al compromiso de vecinos, edificios, cadenas de comida rápida y supermercados que se sumaron”, detalló.

La funcionaria aclaró la importancia de separar los residuos en origen (plásticos, vidrios, papeles, cartón y latas) y recordó que existen más de 19 puntos verdes en la ciudad. Además, remarcó el impacto social del programa. “El 100% del material recuperado se entrega a los recuperadores urbanos que trabajan en el ex frigorífico municipal. De esta forma, dignificamos su tarea y evitamos que tengan que recorrer cientos de cuadras revisando contenedores”.



Respecto de los basurales a cielo abierto, reconoció que la problemática sigue siendo un desafío. “Hoy tenemos registrados 265 basurales activos, pero logramos erradicar el 40%. Solo en este trimestre eliminamos un 29% más que en el anterior”, precisó. Para mejorar la detección, el municipio trabaja con herramientas de inteligencia artificial.

En paralelo, la secretaria apuntó contra el vandalismo y la falta de compromiso ciudadano. “Hemos tenido casos donde, después de erradicar un basural, nos robaron árboles, carteles y hasta protecciones. Sin el acompañamiento de los vecinos no se puede sostener el cambio”, advirtió.

Por último, valoró el sistema de control sobre las empresas recolectoras, que incluye GPS y cámaras en los camiones, y pidió a la comunidad continuar con la concientización: “Necesitamos que los tucumanos se sumen a la separación y al cuidado del espacio público. Este es un trabajo en equipo entre el municipio y los ciudadanos”.

