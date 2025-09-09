Jorgito Díaz, el influencer solidario que ahora maneja sueños sobre ruedas

“Esto cambia todo”, le dice a LA GACETA, con la emoción a flor de piel, mientras acaricia la Toyota Hilux modelo 2015 que ya lleva el nombre de su organización. “Ahora vamos a poder llegar a los rincones del interior a los que nadie entra. Antes tenía que moverme en colectivo o en moto. Ahora vamos a salir por todo Tucumán a buscar donaciones y a llevar ayuda”.