"Tenemos los mejores jugadores del mundo", la picante respuesta de Luis de la Fuente, DT de España

Mientras Scaloni se muestra incómodo por la posible fecha de la Finalissima, Luis de la Fuente elogió a su equipo y se mostró confiado.

"Tenemos los mejores jugadores del mundo", la picante respuesta de Luis de la Fuente, DT de España
Hace 12 Min

La Selección de España atraviesa un gran momento en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 y lo ratificó hace unos días con una contundente goleada como visitante frente a Turquía. El triunfo dejó al conjunto dirigido por Luis de la Fuente con un pie en la próxima Copa del Mundo y, al mismo tiempo, reavivó el debate sobre la posible Finalissima frente a Argentina.

El entrenador español no ocultó su satisfacción por la actualidad de su plantel. “Es un equipo al que hay que darle pocas indicaciones, enseguida capta el mensaje”, expresó con orgullo. Además, destacó la ambición de sus futbolistas: “Todavía tienen mucho margen de mejora, son insaciables y muestran un gen competitivo excepcional. Estoy orgulloso de representar a mi país con este grupo”.

De la Fuente subrayó también la importancia de mantener la humildad pese al éxito: “Debemos ser prudentes, la clave es no perder los pies del suelo. Tenemos a los mejores jugadores del mundo”.

En la otra vereda, Lionel Scaloni volvió a dejar clara su incomodidad con la organización de la Finalissima, que debería disputarse en marzo de 2026, a solo tres meses del inicio del Mundial. “Es todo un interrogante, no es seguro que se juegue. Para nosotros jugarla en esa fecha es incómodo”, afirmó el técnico argentino en conferencia de prensa.

El único período disponible en el calendario internacional es la ventana FIFA entre el 23 y el 31 de marzo de 2026, pero para que el duelo se concrete, España deberá asegurarse la clasificación directa como líder de su grupo. Si tiene que disputar el repechaje, el cruce ante la "Albiceleste" quedaría automáticamente descartado.

Tanto Scaloni como De la Fuente coinciden en que la cercanía con la Copa del Mundo convierte al partido en una complicación más que en una oportunidad. Aun así, la expectativa por ver frente a frente a los campeones de América y Europa mantiene en vilo al mundo del fútbol.

