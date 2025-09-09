"Tenemos los mejores jugadores del mundo", la picante respuesta de Luis de la Fuente, DT de España

La Selección de España atraviesa un gran momento en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 y lo ratificó hace unos días con una contundente goleada como visitante frente a Turquía. El triunfo dejó al conjunto dirigido por Luis de la Fuente con un pie en la próxima Copa del Mundo y, al mismo tiempo, reavivó el debate sobre la posible Finalissima frente a Argentina.