Secciones
DeportesFútbol

Eliminatorias Sudamericanas: la última función de los históricos que se despiden de sus Selecciones

Varias leyendas del fútbol sudamericano jugarán este martes su último partido en Eliminatorias.

Nicolás Otamendi. Nicolás Otamendi.
Hace 12 Min

Las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026 marcarán este tarde una jornada cargada de emoción y nostalgia, con la despedida de varios futbolistas históricos que fueron emblemas en sus selecciones durante más de una década. En Argentina, el caso más resonante es el de Nicolás Otamendi, quien disputará su último encuentro oficial en esta competencia, cerrando una trayectoria que lo convirtió en referente de la defensa "albiceleste".

El rival del conjunto de Lionel Scaloni, Ecuador, también vivirá dos despedidas de peso. Hernán Galíndez, arquero y capitán en varios pasajes del ciclo, y Enner Valencia, máximo goleador histórico de la "Tricolor", dirán adiós a las Eliminatorias. En el caso del atacante, todavía mantiene la posibilidad de ponerle un broche final a su carrera internacional en la próxima Copa del Mundo.

Otros combinados que ya aseguraron su clasificación también tendrán bajas significativas. Colombia verá la despedida de Camilo Vargas y Dayro Moreno, mientras que en Paraguay, Roberto Fernández dejará atrás esta etapa tras sellar con un gol en Asunción la clasificación al Mundial de Norteamérica.

En Perú, sin chances de llegar al torneo, la jornada tendrá un tinte especial. Pedro Gallese, Yoshimar Yotún y Carlos Zambrano se despedirán en Lima, posiblemente con un homenaje incluido, acompañados por el reconocimiento a otros referentes de la “bicolor” que marcaron época.

El cierre también tendrá capítulos intensos en Bolivia y Venezuela, que luchan por llegar al repechaje. En la "Vinotinto", Tomás Rincón anunció que jugará su último partido en caso de no alcanzar la clasificación, mientras que Carlos Lampe podría estirar su ciclo en la "Verde" si el equipo logra avanzar, aunque la de este martes será probablemente su última gran actuación en Eliminatorias.

La fecha quedará en la memoria no solo por lo que se define en la tabla, sino por el adiós de una camada de futbolistas que dejaron huella en el continente y que hoy buscan despedirse de la mejor manera.

Temas Selección Argentina de fútbolNicolás OtamendiSelección colombiana de fútbolSelección Peruana de FútbolSelección Boliviana de FútbolLionel ScaloniCarlos LampeEliminatorias 2026
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Messi encendió las alarmas tras el 3-0 a Venezuela con una frase inesperada sobre su futuro

Messi encendió las alarmas tras el 3-0 a Venezuela con una frase inesperada sobre su futuro

Filtraron el video del furioso cruce de Lionel Messi con un rival en el túnel del Más Monumental

Filtraron el video del furioso cruce de Lionel Messi con un rival en el túnel del Más Monumental

Portugal despidió a Diogo Jota con un emotivo acto que tuvo a cargo de Neves y Cristiano

Portugal despidió a Diogo Jota con un emotivo acto que tuvo a cargo de Neves y Cristiano

Mega operativo en el Monumental: más de mil policías para el Argentina-Venezuela

Mega operativo en el Monumental: más de mil policías para el Argentina-Venezuela

Agenda de TV: ¿A qué hora juega y dónde ver en vivo Ecuador vs Argentina por las Eliminatorias?

Agenda de TV: ¿A qué hora juega y dónde ver en vivo Ecuador vs Argentina por las Eliminatorias?

Lo más popular
Las fuerzas del cielo no votan
1

Las fuerzas del cielo no votan

Rutas peligrosas: cinco muertos en 72 horas por accidentes de tránsito en Tucumán
2

Rutas peligrosas: cinco muertos en 72 horas por accidentes de tránsito en Tucumán

Milei sintió el impacto de las urnas y reperfila el rumbo político
3

Milei sintió el impacto de las urnas y reperfila el rumbo político

Qué puede pasar con el dólar y el riesgo país tras la dura reacción de los mercados a la derrota electoral del Gobierno nacional
4

Qué puede pasar con el dólar y el riesgo país tras la dura reacción de los mercados a la derrota electoral del Gobierno nacional

Gobernadores, en pie de lucha: Provincias Unidas busca llevar un mensaje conjunto frente a Milei
5

Gobernadores, en pie de lucha: Provincias Unidas busca llevar un mensaje conjunto frente a Milei

El tiempo en Tucumán: preparate para volver a casa con el abrigo en la mano
6

El tiempo en Tucumán: preparate para volver a casa con el abrigo en la mano

Más Noticias
Rutas peligrosas: cinco muertos en 72 horas por accidentes de tránsito en Tucumán

Rutas peligrosas: cinco muertos en 72 horas por accidentes de tránsito en Tucumán

Qué puede pasar con el dólar y el riesgo país tras la dura reacción de los mercados a la derrota electoral del Gobierno nacional

Qué puede pasar con el dólar y el riesgo país tras la dura reacción de los mercados a la derrota electoral del Gobierno nacional

El tiempo en Tucumán: preparate para volver a casa con el abrigo en la mano

El tiempo en Tucumán: preparate para volver a casa con el abrigo en la mano

Agenda de TV: ¿A qué hora juega y dónde ver en vivo Ecuador vs Argentina por las Eliminatorias?

Agenda de TV: ¿A qué hora juega y dónde ver en vivo Ecuador vs Argentina por las Eliminatorias?

Milei sintió el impacto de las urnas y reperfila el rumbo político

Milei sintió el impacto de las urnas y reperfila el rumbo político

Gobernadores, en pie de lucha: Provincias Unidas busca llevar un mensaje conjunto frente a Milei

Gobernadores, en pie de lucha: Provincias Unidas busca llevar un mensaje conjunto frente a Milei

Esperan condena por una pelea vecinal que comenzó en una red social y terminó en homicidio

Esperan condena por una pelea vecinal que comenzó en una red social y terminó en homicidio

Kicillof logró la mejor elección legislativa del peronismo en 20 años

Kicillof logró la mejor elección legislativa del peronismo en 20 años

Comentarios