Eliminatorias Sudamericanas: la última función de los históricos que se despiden de sus Selecciones

Las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026 marcarán este tarde una jornada cargada de emoción y nostalgia, con la despedida de varios futbolistas históricos que fueron emblemas en sus selecciones durante más de una década. En Argentina, el caso más resonante es el de Nicolás Otamendi, quien disputará su último encuentro oficial en esta competencia, cerrando una trayectoria que lo convirtió en referente de la defensa "albiceleste".