Eliminatorias Sudamericanas: la última función de los históricos que se despiden de sus Selecciones

Las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026 marcarán este tarde una jornada cargada de emoción y nostalgia, con la despedida de varios futbolistas históricos que fueron emblemas en sus selecciones durante más de una década. En Argentina, el caso más resonante es el de Nicolás Otamendi, quien disputará su último encuentro oficial en esta competencia, cerrando una trayectoria que lo convirtió en referente de la defensa "albiceleste".
El rival del conjunto de Lionel Scaloni, Ecuador, también vivirá dos despedidas de peso. Hernán Galíndez, arquero y capitán en varios pasajes del ciclo, y Enner Valencia, máximo goleador histórico de la "Tricolor", dirán adiós a las Eliminatorias. En el caso del atacante, todavía mantiene la posibilidad de ponerle un broche final a su carrera internacional en la próxima Copa del Mundo.
Otros combinados que ya aseguraron su clasificación también tendrán bajas significativas. Colombia verá la despedida de Camilo Vargas y Dayro Moreno, mientras que en Paraguay, Roberto Fernández dejará atrás esta etapa tras sellar con un gol en Asunción la clasificación al Mundial de Norteamérica.
En Perú, sin chances de llegar al torneo, la jornada tendrá un tinte especial. Pedro Gallese, Yoshimar Yotún y Carlos Zambrano se despedirán en Lima, posiblemente con un homenaje incluido, acompañados por el reconocimiento a otros referentes de la “bicolor” que marcaron época.
El cierre también tendrá capítulos intensos en Bolivia y Venezuela, que luchan por llegar al repechaje. En la "Vinotinto", Tomás Rincón anunció que jugará su último partido en caso de no alcanzar la clasificación, mientras que Carlos Lampe podría estirar su ciclo en la "Verde" si el equipo logra avanzar, aunque la de este martes será probablemente su última gran actuación en Eliminatorias.
La fecha quedará en la memoria no solo por lo que se define en la tabla, sino por el adiós de una camada de futbolistas que dejaron huella en el continente y que hoy buscan despedirse de la mejor manera.