El freno hipotecario golpea al mercado inmobiliario y abre dudas hasta las elecciones de octubre

Según operadores del sector, consignados por el diario "Ámbito", los bancos iniciaron un período de entre 30 y 60 días de parálisis en decisiones crediticias, tras el resultado electoral en la provincia de Buenos Aires, donde La Libertad Avanza (LLA) sufrió una derrota. Las entidades financieras, que ya venían aplicando subas en las tasas y endurecimiento de condiciones, frenaron la aprobación de nuevos préstamos. Además, las restricciones del sistema de scoring hacen prácticamente inaccesible el crédito hipotecario para buena parte de la población.