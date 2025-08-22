Secciones
La morosidad bancaria alcanza su nivel más alto en 18 meses, según el BCRA

La entidad advirtió que la irregularidad creció en todos los segmentos, aunque las familias siguen priorizando el pago de hipotecas y créditos prendarios.

Hace 1 Hs

La mora en los préstamos bancarios volvió a subir en junio y alcanzó el nivel más alto de los últimos 18 meses, según el último Informe sobre Bancos del Banco Central de la República Argentina (BCRA). El incumplimiento global del sector privado trepó al 2,9% del total, por encima del 2,6% de mayo y del 1,8% de junio de 2024.

El registro solo es superado por el 3,5% de enero de este año, en pleno impacto de la devaluación y del salto inflacionario que acompañaron el inicio de la gestión de Javier Milei.

Los datos más preocupantes corresponden al crédito destinado al consumo. En un año, la morosidad en tarjetas de crédito se disparó del 1,9% al 4,4%, mientras que en préstamos personales saltó del 4,1% al 6,4%.

En contraste, el incumplimiento en los préstamos con garantía real mostró un comportamiento más estable, lo que confirma que las familias priorizan el pago de su vivienda o su auto. Los créditos hipotecarios registraron una mora de 1,4%, incluso por debajo del 1,7% de un año atrás. En el caso de los hipotecarios UVA, ajustados por inflación, la morosidad se redujo al 1%.

Los prendarios también mostraron estabilidad: el nivel de irregularidad fue de 2,6%, casi sin variaciones respecto al 2,4% de junio de 2024.

Familias vs. empresas

El informe del BCRA subrayó que el aumento de la mora fue generalizado en todas las entidades financieras, públicas y privadas. En particular, la mora del crédito a las familias alcanzó el 5,2% en junio, impulsada por las líneas de consumo.

En cambio, la situación de las empresas se mantuvo sin cambios significativos: la irregularidad en sus financiamientos se ubicó en 1,1%, el mismo nivel que en mayo.

Avance del crédito en junio

A pesar del deterioro en los niveles de mora, junio registró un repunte del crédito. La intermediación financiera con el sector privado creció y el saldo real de préstamos en pesos a empresas y familias aumentó 4,2% en el mes, lo que representa un 78% interanual en términos reales, descontando la inflación.

El financiamiento al sector privado en dólares también avanzó: subió 3,8% en junio, con un incremento interanual del 139%. Según el Central, el crecimiento fue sostenido por el alza en los depósitos en moneda extranjera y la emisión de obligaciones negociables.

La autoridad monetaria explicó que la caída de las LEFIs (instrumento que finalizó el 10 de julio) permitió liberar liquidez que los bancos destinaron a incrementar los créditos. Sin embargo, advirtió que este proceso abrió la puerta a una fuerte volatilidad en las tasas y a un freno posterior en el financiamiento, que todavía no se refleja en este informe.

Temas Banco Central de la República ArgentinaJavier Milei
