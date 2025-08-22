La morosidad bancaria alcanza su nivel más alto en 18 meses, según el BCRA

En contraste, el incumplimiento en los préstamos con garantía real mostró un comportamiento más estable, lo que confirma que las familias priorizan el pago de su vivienda o su auto. Los créditos hipotecarios registraron una mora de 1,4%, incluso por debajo del 1,7% de un año atrás. En el caso de los hipotecarios UVA, ajustados por inflación, la morosidad se redujo al 1%.