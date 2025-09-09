Secciones
DeportesFútbol

Confirmado: Atlético Tucumán vs River se jugará con público visitante en Tucumán

Según confirmaron desde la dirigencia "decana" se pondrán a la venta 4.000 entradas populares y 200 plateas.

Confirmado: Atlético Tucumán vs River se jugará con público visitante en Tucumán
Hace 2 Hs

El partido entre Atlético Tucumán y River, previsto para el sábado 20 en el estadio Monumental José Fierro, se disputará con público visitante. Así lo confirmaron desde la dirigencia “decana” y por parte del jefe de Policía, Joaquín Girvau, quien aseguró que la fuerza ya tiene delineado el operativo para garantizar la presencia de la hinchada “millonaria” en San Miguel de Tucumán.

De acuerdo con lo que detalló, el sector elegido para los simpatizantes de River sería la tribuna de calle Bolivia –como sucedió con Rosario Central- teniendo en cuenta la gran cantidad de público que suele acompañar al equipo de Núñez en cada presentación. Además del aspecto deportivo, la medida representaría un ingreso económico significativo para Atlético, que aprovecharía la convocatoria del rival para reforzar su recaudación.

Como parte del esquema de seguridad, se dispuso que el espacio conocido como “codo” entre Bolivia y Laprida funcione como pulmón para mantener separadas a ambas parcialidades. De esta manera, se busca reducir al mínimo el riesgo de incidentes en un encuentro que genera una enorme expectativa.

Girvau, durante la mañana del martes, señaló que el operativo ya está prácticamente cerrado y que las conversaciones con el club avanzan en ese sentido. “Hasta el viernes tenemos que terminar de definirlo con la dirigencia de Atlético”, indicó el jefe de Policía.

Temas San Miguel de TucumánClub Atlético Rosario CentralArgentinaAtlético TucumánJoaquín GirvauTorneo Clausura 2025
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Las fuerzas del cielo no votan
1

Las fuerzas del cielo no votan

Rutas peligrosas: cinco muertos en 72 horas por accidentes de tránsito en Tucumán
2

Rutas peligrosas: cinco muertos en 72 horas por accidentes de tránsito en Tucumán

Milei sintió el impacto de las urnas y reperfila el rumbo político
3

Milei sintió el impacto de las urnas y reperfila el rumbo político

Qué puede pasar con el dólar y el riesgo país tras la dura reacción de los mercados a la derrota electoral del Gobierno nacional
4

Qué puede pasar con el dólar y el riesgo país tras la dura reacción de los mercados a la derrota electoral del Gobierno nacional

Gobernadores, en pie de lucha: Provincias Unidas busca llevar un mensaje conjunto frente a Milei
5

Gobernadores, en pie de lucha: Provincias Unidas busca llevar un mensaje conjunto frente a Milei

El tiempo en Tucumán: preparate para volver a casa con el abrigo en la mano
6

El tiempo en Tucumán: preparate para volver a casa con el abrigo en la mano

Más Noticias
Rutas peligrosas: cinco muertos en 72 horas por accidentes de tránsito en Tucumán

Rutas peligrosas: cinco muertos en 72 horas por accidentes de tránsito en Tucumán

Qué puede pasar con el dólar y el riesgo país tras la dura reacción de los mercados a la derrota electoral del Gobierno nacional

Qué puede pasar con el dólar y el riesgo país tras la dura reacción de los mercados a la derrota electoral del Gobierno nacional

El tiempo en Tucumán: preparate para volver a casa con el abrigo en la mano

El tiempo en Tucumán: preparate para volver a casa con el abrigo en la mano

Agenda de TV: ¿A qué hora juega y dónde ver en vivo Ecuador vs Argentina por las Eliminatorias?

Agenda de TV: ¿A qué hora juega y dónde ver en vivo Ecuador vs Argentina por las Eliminatorias?

Milei sintió el impacto de las urnas y reperfila el rumbo político

Milei sintió el impacto de las urnas y reperfila el rumbo político

Gobernadores, en pie de lucha: Provincias Unidas busca llevar un mensaje conjunto frente a Milei

Gobernadores, en pie de lucha: Provincias Unidas busca llevar un mensaje conjunto frente a Milei

Esperan condena por una pelea vecinal que comenzó en una red social y terminó en homicidio

Esperan condena por una pelea vecinal que comenzó en una red social y terminó en homicidio

Kicillof logró la mejor elección legislativa del peronismo en 20 años

Kicillof logró la mejor elección legislativa del peronismo en 20 años

Comentarios