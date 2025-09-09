Confirmado: Atlético Tucumán vs River se jugará con público visitante en Tucumán

El partido entre Atlético Tucumán y River, previsto para el sábado 20 en el estadio Monumental José Fierro, se disputará con público visitante. Así lo confirmaron desde la dirigencia “decana” y por parte del jefe de Policía, Joaquín Girvau, quien aseguró que la fuerza ya tiene delineado el operativo para garantizar la presencia de la hinchada “millonaria” en San Miguel de Tucumán.
De acuerdo con lo que detalló, el sector elegido para los simpatizantes de River sería la tribuna de calle Bolivia –como sucedió con Rosario Central- teniendo en cuenta la gran cantidad de público que suele acompañar al equipo de Núñez en cada presentación. Además del aspecto deportivo, la medida representaría un ingreso económico significativo para Atlético, que aprovecharía la convocatoria del rival para reforzar su recaudación.
Como parte del esquema de seguridad, se dispuso que el espacio conocido como “codo” entre Bolivia y Laprida funcione como pulmón para mantener separadas a ambas parcialidades. De esta manera, se busca reducir al mínimo el riesgo de incidentes en un encuentro que genera una enorme expectativa.
Girvau, durante la mañana del martes, señaló que el operativo ya está prácticamente cerrado y que las conversaciones con el club avanzan en ese sentido. “Hasta el viernes tenemos que terminar de definirlo con la dirigencia de Atlético”, indicó el jefe de Policía.